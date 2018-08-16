Kulüpler Birliği kulüp kanallarının kapatılması konusunda anlaştı

Kul\u00fcpler Birli\u011fi, kul\u00fcp kanallar\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 konusunda anla\u015fmaya vard\u0131.\r\n,S\u00fcper Lig'de m\u00fccadele eden d\u00f6rt tak\u0131m\u0131n (Fenerbah\u00e7e, Galatasaray, Be\u015fikta\u015f ve Bursaspor) \u00f6zel televizyon kanallar\u0131 bulunuyor.\r\n \r\n,Goal T\u00fcrkiye'nin edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re T\u00fcrkiye'nin ve kul\u00fcplerin i\u00e7inde bulundu\u011fu maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar nedeniyle bu d\u00f6rt kul\u00fcp aralar\u0131nda anla\u015farak kanallar\u0131 kapatma karar\u0131 ald\u0131.\r\n \r\n,Kul\u00fcpler, televizyon kanallar\u0131na harcanan b\u00fct\u00e7eyi altyap\u0131 harcamalar\u0131na kayd\u0131racak; ayr\u0131ca televizyon kanallar\u0131 yerine de dijital medyada boy g\u00f6sterecekler.,Kul\u00fcpler Birli\u011fi toplant\u0131s\u0131nda kul\u00fcp televizyonlar\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 konusunda anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131. Kul\u00fcpler Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman'\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede bu karar\u0131 kamuoyuyla payla\u015fmas\u0131 bekleniyor.\r\n \r\n