Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den milyonlar\u0131 ilgilendiren son dakika uyar\u0131s\u0131 geldi., Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kurban Bayram\u0131'na ili\u015fkin son hava durumu tahmin raporlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'nin tamam\u0131, Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde ise Erzurum, A\u011fr\u0131, Kars, I\u011fd\u0131r dolaylar\u0131nda sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar bekleniyor. Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 mevsim normallerinin birka\u00e7 derece yukar\u0131s\u0131nda seyredecek.,20 A\u011fustos Pazertesi Kurban Bayram\u0131 arefesi ya\u015fanacak, yurdun kuzeybat\u0131 kesimleri haricinde ya\u011f\u0131\u015f beklenmiyor. ,Bayram\u0131n 1. g\u00fcn\u00fc 21 A\u011fustos Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcne denk geliyor. Bayram\u0131n 1. g\u00fcn\u00fcnde Do\u011fu Karadeniz b\u00f6lgesi yine ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 olacak ancak Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'ndeki ya\u011f\u0131\u015flar etkisini kaybedecek. Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 etkisini g\u00f6stermeye devam edecek.,Bayram\u0131n 2. g\u00fcn\u00fcnde Ordu, Rize, Giresun, Trabzon aras\u0131nda ya\u011f\u0131\u015f bekleniyor. Yurdun geri kalan k\u0131s\u0131mlar\u0131 g\u00fcne\u015fli ve s\u0131cak havan\u0131n etkisinde olacak. G\u00fcney Do\u011fu Anadolu b\u00f6lgesinde hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 40 derecenin \u00fczerine \u00e7\u0131kacak.,Bayram\u0131n 3. ve 4. g\u00fcn\u00fcnde de Do\u011fu Karadeniz hari\u00e7 g\u00fcne\u015fli havan\u0131n etkisini s\u00fcrd\u00fcrmesi bekleniyor.,Bayram tatili boyunca en y\u00fcksek hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131, \u0130stanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, \u0130zmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbak\u0131r'da 38-41 derece civar\u0131nda olacak