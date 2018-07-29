Kurban bu kez Renault oldu

ABD y\u00f6netiminin \u0130ran'a ambargo karar\u0131 d\u00fcnya devi \u015firketlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. ,ABD y\u00f6netiminin \u0130ran`a ambargo karar\u0131, 15 y\u0131ld\u0131r bu \u00fclkede \u00fcretim yapan Renault`u da vurmak \u00fczere. ,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 kararlar nedeniyle bu kez Renault \u0130ran planlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek zorunda kalacak.\r\n \r\n,Renault'un her ne kadar Amerika'da bir pazar\u0131 olmasa da orta\u011f\u0131 Nissan'\u0131n ABD'deki varl\u0131\u011f\u0131 Frans\u0131z devini \u0130ran'dan \u00e7\u0131k\u0131\u015f plan\u0131 yapmaya zorluyor.\r\n \r\n,Renault'nun COO'su Thierry Bollore, analistlerle yapt\u0131\u011f\u0131 bir konferans konu\u015fmas\u0131nda, ba\u015fta Afrika olmak \u00fczere yeni i\u015f f\u0131rsatlar\u0131na bakt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u0130ran'da ka\u00e7\u0131r\u0131lan i\u015f f\u0131rsatlar\u0131n\u0131 telafi etmek istediklerini s\u00f6yledi.\r\n \r\n,Renault ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l \u0130ran'\u0131n Sanayi Geli\u015ftirme ve Yenileme Organizasyonu ve yerel orta\u011f\u0131 Parto Negin Naseh ile lokal \u00fcretimi y\u00fczde 75 oran\u0131nda art\u0131rmak i\u00e7in anla\u015fma imzalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n,\u015eirket bu anla\u015fma kapsam\u0131nda hen\u00fcz kapasite art\u0131r\u0131m\u0131na ge\u00e7memi\u015f olsa da 2003 y\u0131l\u0131ndan bu yana di\u011fer iki partneriyle \u00fcretim yap\u0131yor.\r\n \r\n,Renault'un \u0130ran'daki pazar pay\u0131 y\u00fczde 8 seviyesinde bulunuyor.,.