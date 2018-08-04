Kurban etini poşete koyuyorsanız... Zehirlenebilirsiniz!

T\u00fcrkiye Kasaplar Federasyonu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Antalya Kasaplar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Osman Yard\u0131mc\u0131, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde belediyeler taraf\u0131ndan kurban sat\u0131\u015f ve kesim yerlerinin belirlendi\u011fini ve kurbanl\u0131k sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131., Ge\u00e7en y\u0131l T\u00fcrkiye genelinde 850 bin b\u00fcy\u00fckba\u015f, 2,5 milyon k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan kesimi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Osman Yard\u0131mc\u0131, bu y\u0131l 1 milyonun \u00fcst\u00fcnde b\u00fcy\u00fckba\u015f, 3,5- 4 milyon da k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan\u0131n pazarlara \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, 950 bin b\u00fcy\u00fckba\u015f, 3- 3,5 milyon k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f kurban kesimini tahmin ettiklerini s\u00f6yledi. ,Kurban etine sak\u0131n bunu yapmay\u0131n, etiniz ziyan olmas\u0131n...,Yard\u0131mc\u0131, hem k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f, hem de b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, 'kurban az' s\u00f6yleminin do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n\r\n\r\n,Yanl\u0131\u015f kesim ve kesim sonras\u0131 yanl\u0131\u015f muhafaza nedeniyle ciddi d\u00fczeyde etin \u00e7\u00f6pe gitti\u011fine dikkat \u00e7eken Osman Yard\u0131mc\u0131, kurban kesimi ve kesimden sonra nelere dikkat edilmesi gerekti\u011fi konular\u0131nda uyar\u0131larda bulundu. ,Kurban kesildikten sonra par\u00e7alanmas\u0131 ve muhafazas\u0131ndaki yanl\u0131\u015f uygulamalar nedeniyle bir \u00f6nceki sene y\u00fczde 40 zayiat varken, ge\u00e7en y\u0131l bu oran\u0131n y\u00fczde 25'e d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayan Yard\u0131mc\u0131, \u201cEti i\u015fletmek i\u00e7in bize getiriyor han\u0131mefendiler ve g\u00f6r\u00fcyoruz.\r\n\r\n,Kurban kesildikten sonra kuyruk, gerdanl\u0131k, iki\u015fer kol, but, d\u00f6\u015f ve pirzola \u015feklinde ayr\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini anlatan Yard\u0131mc\u0131, \u201cYa g\u00f6lge bir yere, ya da klimal\u0131 veya serin bir odaya sininin \u00fczerine serilmeli ve \u00fczeri ince bir t\u00fclbentle \u00f6rt\u00fclmeli. En az bir saat dinlendirdikten sonra po\u015fete koymadan, oldu\u011fu gibi dolaba konulmas\u0131 gerekiyor. Kestikten hemen sonra da kasaba g\u00f6t\u00fcrebilirler. Kasaplar zaten bayram nedeniyle tezgahlar\u0131n\u0131 bo\u015f tutuyor ve isme g\u00f6re gerekli dinlendirmeyi yapt\u0131ktan sonra eti i\u015fliyor. Kasaplarda i\u015fleme fiyatlar\u0131 3 lira, k\u0131yma \u00e7ekimi 2 lira. Yeni \u00e7\u0131kan yasayla sokak kenarlar\u0131nda kasap olmayan ki\u015filer art\u0131k et \u00e7ekemez. Bunun cezas\u0131 var" dedi.\r\n\r\n,S\u00fcpermarketlerin kurban kesim kampanyalar\u0131na da tepki g\u00f6steren Yard\u0131mc\u0131, marketlerden al\u0131nan kurbanlara inanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,.,Vatanda\u015flar\u0131n kurbanlar\u0131n\u0131 daha sa\u011fl\u0131kl\u0131, hijyenik ortamlarda kesebilmesi ve sokak aralar\u0131, caddelerde k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin olu\u015fmamas\u0131 i\u00e7in belediyelerce belirlenen kurban kesim alanlar\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yleyen Yard\u0131mc\u0131, \u201cBu dini bir vecibedir. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 olacak, kula\u011f\u0131 kesik, boynuzu k\u0131r\u0131k olmayacak. A\u011fz\u0131ndan salya akmayacak, ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olacak" dedi.\r\n\r\n,Kurban\u0131 kestirdikten sonra po\u015fete koyup, a\u011fz\u0131n\u0131 ba\u011flay\u0131p, dolaba atm\u0131\u015f. Bu \u00e7ok yanl\u0131\u015f, s\u0131cak et yanar, yand\u0131\u011f\u0131nda ye\u015ferme yapar ve bozulur. Bu et insan\u0131 zehirler. T\u00fcrkiye \u00e7ap\u0131nda t\u00fcm kasaplar\u0131n d\u00fckkanlar\u0131 a\u00e7\u0131k olacak ve vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n etleri zayi olmadan nas\u0131l i\u015flenece\u011fi konusunda kasaplara g\u00f6t\u00fcrs\u00fcnler. \u00dc\u00e7 kuru\u015ftan ka\u00e7mas\u0131nlar, \u00e7\u00fcnk\u00fc bu milli bir servet. Toplu kesim merkezlerimizde kasaplar g\u00f6rev yapacak. K\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f 80-100 lira, b\u00fcy\u00fckba\u015f ise 350-400 lira kesim fiyatlar\u0131" dedi.\r\n\r\n,Marketlerin kurban kesimini nas\u0131l yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 m\u00fc\u015fterilerine g\u00f6stermesi gerekti\u011fini belirten Yard\u0131mc\u0131, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n\u201cSiz T\u00fcrkiye \u00e7ap\u0131nda 3- 5 bin kurban al\u0131yorsunuz, ama bunlar\u0131 kesecek kapasitede mezbaha yok. Binlerce adam tutmak gerekiyor. Ge\u00e7en y\u0131l kurbanda \u00fc\u00e7 firmadan ayr\u0131 paketler getirdi m\u00fc\u015fteriler. Birinin budu k\u00fc\u00e7\u00fck, biri b\u00fcy\u00fck, birinin kolu tek. 20 kilo kurban diyor, herkese 20'\u015fer kilo kurbanl\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l ayarlayacaklar, fabrikadan \u00e7\u0131km\u0131yor ki bu. Tabi ne yap\u0131yor, par\u00e7al\u0131yor. Ge\u00e7en y\u0131lki s\u00f6zle\u015fme alt\u0131nda ufak puntoyla yaz\u0131lm\u0131\u015f, 'Fazla kesimden dolay\u0131 etler kar\u0131\u015f\u0131rsa sorumlusu biz de\u011filiz.' O zaman sorumlusu kim, satma.\r\n\r\nBir eti kolilemek i\u00e7in s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmek gerekiyor. Kesildi\u011fi gibi paketlenip, kolilenirse o zaman bu et hem yan