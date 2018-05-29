Kurşun yağdırıp kız arkadaşının evini bastı!

Olay, saat 03.30 s\u0131ralar\u0131nda merkez Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esi Atakent Mahallesi 2237 Sokak'taki Lider Apartman\u0131'n\u0131n 5'inci kat\u0131nda meydana geldi. ,Alkoll\u00fc oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Abdullah Y., mahallede \u00f6nce park halindeki bir otomobile tek el, ard\u0131ndan da havaya ate\u015f a\u00e7t\u0131. Abdullah Y., kendisini fark eden polisleri g\u00f6r\u00fcnce yan\u0131ndaki k\u0131z arkada\u015f\u0131yla birlikte ka\u00e7\u0131p, bir arkada\u015f\u0131n\u0131n evine gitti., Abdullah Y., ismi \u00f6\u011frenilemeyen k\u0131z arkada\u015f\u0131 ve arkada\u015f\u0131n\u0131 evden \u00e7\u0131kar\u0131p kap\u0131y\u0131 \u00fczerine kilitledi. \u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye polis ekipleri sevk edildi.,Gen\u00e7 k\u0131z ve ev sahibinin ifadesine ba\u015fvuran polis, Abdullah Y.'nin gece yar\u0131s\u0131 kendilerinden ka\u00e7an ki\u015fi oldu\u011funu saptad\u0131. Polisin de uyar\u0131lar\u0131na kar\u015f\u0131n silahl\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Abdullah Y. kap\u0131y\u0131 a\u00e7may\u0131nca, \u00d6zel Harekat polislerinden yard\u0131m istendi. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131 da yan\u0131na alan \u00d6zel Harekat timi, Abdullah Y.'den kap\u0131y\u0131 a\u00e7mas\u0131n\u0131 istedi. Abdullah Y. olumsuz cevap verince ekipler, ko\u00e7ba\u015f\u0131 ile kap\u0131y\u0131 k\u0131r\u0131p, eve girdi.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 1 saatlik operasyonun ard\u0131ndan, evin balkonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Abdullah Y. ile \u00e7e\u015fitli su\u00e7lardan arand\u0131\u011f\u0131 saptanan k\u0131z arkada\u015f\u0131, sorgulanmak \u00fczere Ak\u0131nc\u0131lar Polis Merkezi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Abdullah Y.'nin polis arac\u0131na bindirilirken s\u00fcrekli, "Ben bir \u015fey yapmad\u0131m" dedi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,\u015e\u00fcphelinin \u00fczerinde ve evde yap\u0131lan aramada ise s\u00f6z konusu tabancaya rastlanmad\u0131. Tabancay\u0131 evden d\u0131\u015far\u0131 atm\u0131\u015f olabilece\u011fini de\u011ferlendiren polis, bina \u00e7evresinde arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n