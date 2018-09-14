Kurtlar Vadisi neden çekilemiyor?

'Kurtlar Vadisi' dizisinin \u00e7ekilememesinin ger\u00e7ek nedeni ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Televizyon ele\u015ftirmeni Mesut Yar, ba\u015frolde Necati \u015ea\u015fmaz'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 'Kurtlar Vadisi' dizisinin ba\u015fka bir kanalla anla\u015famama nedenini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,"Kurtlar Vadisi Vatan isimli film, \u00f6nceki g\u00fcn TRT 1 ekran\u0131ndayd\u0131. \r\n,Yaz ba\u015f\u0131nda dizinin de yeni sezonda ayn\u0131 ekranda olaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyordu. O i\u015f olmad\u0131. ,Neyse. Film, ba\u011f\u0131n\u0131n kuvvetli oldu\u011fu toplam izleyici grubunda d\u00fc\u015f\u00fck say\u0131labilecek bir reytingle yedinci olabildi.\r\n, Bu, muhtemel TRT ekran\u0131nda yay\u0131nlansayd\u0131 bana g\u00f6re yeni sezon b\u00f6l\u00fcmlerinin de ula\u015fabilece\u011fi \u00e7\u0131tayd\u0131.,Peki, Kurtlar Vadisi neden ba\u015fka bir kanalla anla\u015famad\u0131? ,Asl\u0131nda bu k\u00fclt dizi meydana getirdi\u011fi s\u00fcksenin kurban\u0131 oldu.\r\n,Yeniden \u00e7ekilemiyor olu\u015funa m\u0131 \u00fcz\u00fclsek yoksa dik duru\u015fuyla m\u0131 mutlu olsak; bilemedim vallahi!"\r\n\r\n,Kimse i\u015fin bu taraf\u0131n\u0131 konu\u015fmuyor ama dizi \u00e7ok pahal\u0131 b\u00fct\u00e7elerle \u00e7ekilebiliyordu ve istenen \u00fccreti reklam geliriyle kurtarabilmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildi.