Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi yoğun bakımda

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi yo\u011fun bak\u0131mda.,K\u00f6t\u00fc haber a\u00e7\u0131kland\u0131...,T\u00fcrk televizyon tarihinin efsane dizileri aras\u0131nda yer alan Kurtlar Vadisi'nin m\u00fcziklerini haz\u0131rlayan sanat\u00e7\u0131 a\u011fz\u0131ndan kan gelince apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Posta'da yer alan habere g\u00f6re, G\u00f6khan K\u0131rdar\u2019\u0131n pazar g\u00fcn\u00fcnden beri yo\u011fun bak\u0131mda oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,G\u00f6\u011f\u00fcs Cerrahisi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nin yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde devam ediliyor. \r\n\r\n,A\u011fz\u0131ndan kan geldi\u011fi, bunun \u00fczerine apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen G\u00f6khan K\u0131rdar\u2019\u0131n tedavisine Maltepe S\u00fcreyyapa\u015fa G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 ve\r\n