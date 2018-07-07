Kurtlar Vadisi oyuncuları şimdilerde...

Kurtlar Vadisi'nde Abuzer K\u00f6m\u00fcrc\u00fc tiplemesiyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan ismin kim oldu\u011funu biliyor musunuz?\r\n,Muhammed Cang\u00f6ren, Afgan as\u0131ll\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye'ye geli\u015finde ilk olarak Adana daha sonra Gaziantep'e geldi\u011fini belirten Muhammed Cang\u00f6ren N\u00fcfus c\u00fczdan\u0131nda Gaziantep'li olarak kay\u0131tl\u0131d\u0131r. \r\n\r\n,Bu sekt\u00f6re ad\u0131m\u0131n\u0131 '\u0130kinci Bahar' dizisinde oynad\u0131\u011f\u0131 3 b\u00f6l\u00fcmle att\u0131. Sonras\u0131nda; TRT'de \u2018Vasiyet' adl\u0131 bir dizide, Zuhal Olcay'la \u2018Hi\u00e7bir Yerde' isimli sinema filminde oynad\u0131. \u2018Haziran Gecesi'nde Naz Elmas'\u0131n babas\u0131n\u0131 canland\u0131rd\u0131, \u2018Kurtlar Vadisi'nde Abuzer K\u00f6m\u00fcrc\u00fc karakterini... \r\n\r\n,Ben Affleck ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u2018Argo' filmi onun i\u00e7in d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu. Oscar'da 'En iyi Film' dal\u0131nda \u00f6d\u00fcl alan Argo'da filmin doruk noktalar\u0131ndaki bir sahnede rol ald\u0131. \r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 oyunculu\u011fuyla \u00e7e\u015fitli sinema filmlerinde oynayan Cang\u00f6ren, en son 'Halef' isimli sinema filminde seyirciyle bulu\u015ftu. \r\n\r\n,Ve i\u015fte son hali.\r\n\r\n,.,Atilla Olga\u00e7\r\n\r\n,Necati \u015ea\u015fmaz\r\n\r\n,\u00d6zg\u00fc Namal\r\n\r\n,Sel\u00e7uk Y\u00f6ntem\r\n\r\n,Oktay Kaynarca\r\n\r\n,Seray Sever\r\n\r\n,Nihat Nikerel\r\n\r\n,G\u00fcrkan Uygun\r\n\r\n,M\u00fcge Ulusoy\r\n\r\n,Sefa Zengin\r\n\r\n,Kerem F\u0131rt\u0131na