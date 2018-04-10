Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarına güzel haber

Kurtlar Vadisi Pusu hayranlar\u0131na g\u00fczel haber,.,Uzun s\u00fcredir ekranlarda olmayan Kurtlar Vadisi dizisinde hayranlar\u0131n\u0131 sevindirecek bir daha geldi.,Yay\u0131n hayat\u0131na \u00e7ok uzun y\u0131llar devam eden ve izlenme rekorlar\u0131 k\u0131ran dizi Kurtlar Vadisi tekrar b\u00f6l\u00fcmleri ile Beyaz Tv'de yay\u0131nlan\u0131yor. ,Hafta i\u00e7i her g\u00fcn 16.30 ve 01.30'da yay\u0131nlanan dizi sevenleri ile yeniden bulu\u015ftu.,Kurtlar Vadisi Pusu i\u015fadam\u0131 \u00c7a\u011fr\u0131 Toros'a yap\u0131lan suikastla ba\u015fl\u0131yor. Olay\u0131 bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcstlenmi\u015f ve eylemin tetik\u00e7ileri yakalanm\u0131\u015ft\u0131r.,Ancak Polat Alemdar, suikast\u0131n arkas\u0131nda a\u00e7\u0131klananlardan ba\u015fka nedenler ve g\u00fc\u00e7ler oldu\u011funa inanmaktad\u0131r. ,\u00d6ncekiler gibi bu davan\u0131n da ger\u00e7ek failler bulunmadan kapanmamas\u0131n\u0131 ister. Art\u0131k faili me\u00e7huller, sebep ve sonu\u00e7lar\u0131yla, \u00e7a\u011f\u0131n en \u00f6nemli silah\u0131 olan para \u00fczerinden takip edilecektir.\r\n,Ad\u0131m ad\u0131m delillere ula\u015fmaya ba\u015flayan Polat, Toros Ailesiiyle do\u011frudan temas kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Benzer eylemlerde uygulanan stratejilerin tekrarlanaca\u011f\u0131 beklenirken, k\u00f6t\u00fc bir s\u00fcrprizle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131l\u0131r.\r\n\r\n,Oyuncular : Necati \u015ea\u015fmaz (Polat Alemdar), Cahit Kayao\u011flu (Cahit), Erhan Ufak (G\u00fcll\u00fc), Defne Samyeli (Zeynep), Ertan Saban (G\u00f6lge), Gaye G\u00fcrsel (Safiye), G\u00f6rkem Sevindik (Pusat), Levent Can (Fehmi), Y\u0131lmaz Meydaneri (Hakk\u0131), \u0130brahim G\u00fcndo\u011fan (Mete), Orhan Edip Ert\u00fcrk (Tilki Andrei) Selahattin Bel (Raskoln), Ertu\u011frul \u015eakar (Yasin Komutan), Levent S\u00fcl\u00fcn (John Smith), Do\u011fuhan G\u00fcney (Yusuf Kuzuzade),\r\nBatuhan G\u00fcney (Kenan Kuzuzade), \u0130smail Ayd\u0131n (S\u00fcha), Vural Yayan (Hoca), Selahattin T\u00f6z (Sad\u0131k Britani), \u00d6zg\u00fcr Teke (Ozi), Do\u011fa Sakarya (Elif), Aziz Kibarta\u015f (Algis), Adnan Erdo\u011fan (H\u00fcsn\u00fc Yal\u0131nk\u0131l\u0131\u00e7), Luran Ahmeti (Ariel),Yap\u0131mc\u0131 : Pana Film Konsept : Necati \u015ea\u015fmaz\r\n\r\nKapatby ReklamStore\r\nY\u00f6netmen : Do\u011fan \u00dcmit Karaca \u0130kinci Y\u00f6netmen : Selahattin Sancakl\u0131\r\n\r\nSenaryo : Murat Koca, Cahit Kayao\u011flu, Selma Hac\u0131osmano\u011flu, Ay\u015feg\u00fcl Hac\u0131osmano\u011flu\r\n\r\nSenaryo Dan\u0131\u015fman\u0131: \u00d6ktem Ba\u015fol