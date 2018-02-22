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Türkiye Gazetesi

Kuru incir yerken bunlara dikkat edin

Kuru incir yerken bunlara dikkat edin
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Herkes tarafından severek tüketilen, faydaları saymakla bitmeyen, tatlısı yapılan çeşitli içeceklerde kullanılan kuru inciri tüketirken bir takım unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte kuru incir alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler…

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