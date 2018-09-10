Kuru üzüm ihracatında son 9 yılın rekoru kırıldı

T\u00fcrkiye, \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm sekt\u00f6r\u00fcnde ge\u00e7en sezonu, 279 bin 343 ton kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 452 milyon 498 bin dolarl\u0131k ihracatla geride b\u0131rakt\u0131.\r\n,Ege \u0130hracat\u00e7\u0131 Birlikleri verilerine g\u00f6re; 31 A\u011fustos 2018 tarihinde tamamlanan 2017\/18 sezonunda T\u00fcrkiye, \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131nda son 10 y\u0131l\u0131n rekorunu k\u0131rarken, Uzak Do\u011fu \u00fclkelerine yap\u0131lan ihracattaki art\u0131\u015f dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n,Uzak Do\u011fu \u00fclkelerine yap\u0131lan \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131 y\u00fczde 42\u2019lik art\u0131\u015fla 34 milyon 349 bin dolardan, 48 milyon 944 bin dolara y\u00fckseldi. \u00c7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131nda Uzak Do\u011fu \u00fclkelerinin pay\u0131 y\u00fczde 8\u2019den y\u00fczde 11\u2019e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Japonya, 9 milyon 652 bin dolarl\u0131k \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131 ile Uzak Do\u011fu \u00fclkeleri i\u00e7inde zirvede yer al\u0131rken, Japonya\u2019ya kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131m\u0131z bir \u00f6nceki sezona g\u00f6re y\u00fczde 190 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,\u00c7in\u2019e ger\u00e7ekle\u015ftirilen kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131 ise; y\u00fczde 181\u2019lik art\u0131\u015fla 2 milyon 269 bin dolara geldi. Tayvan\u2019a 2016\/17 sezonunda 38 bin dolarl\u0131k kuru \u00fcz\u00fcm ihra\u00e7 edilmi\u015fken, 2017\/18 sezonunda y\u00fczde 3 binlik art\u0131\u015fla 1 milyon 211 bin dolara f\u0131rlad\u0131. Tayland, Singapur, Vietnam, G\u00fcney Kore, kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131nda \u00f6nemli art\u0131\u015f g\u00f6steren \u00fclkeler aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019nin ihracatta prestij \u00fcr\u00fcnlerinden biri oldu\u011funu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Birol Celep, 2017\/18 sezonunu ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde geride b\u0131rakt\u0131klar\u0131n\u0131, 2018\/19 sezonunda T\u00fcrk \u00fcz\u00fcm\u00fcn\u00fcn daha katma de\u011ferli ihracat\u0131 i\u00e7in pazarlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nTar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Dr. Bekir Pakdemirli taraf\u0131ndan, 2018\/19 sezonu \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm rekoltesinin 261 bin ton a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Birol Celep, \u201cT\u00fcrk ihracat\u00e7\u0131s\u0131 ge\u00e7en sezonki 310 bin ton a\u00e7\u0131klanan rekoltenin 280 bin tonunu ihra\u00e7 etti. \u0130\u00e7 piyasadaki t\u00fcketimi de g\u00f6z \u00f6n\u00fcne ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00e7ok s\u0131n\u0131rl\u0131 stokla yeni sezona girdik. 261 bin ton rekolte T\u00fcrk ihracat\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n rahatl\u0131kla pazarlayabilece\u011fi bir miktar. D\u00f6viz kurlar\u0131ndaki de\u011fi\u015fim nedeniyle ithalat\u00e7\u0131lardan gelecek fiyat indirin bask\u0131s\u0131na boyun e\u011fmeden hareket ederek \u00fcretici, t\u00fcccar, ihracat\u00e7\u0131 ve t\u00fcketicinin memnun olaca\u011f\u0131 bir fiyat seviyesinde T\u00fcrk \u00fcz\u00fcm\u00fcn\u00fc d\u00fcnyaya sunmal\u0131y\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131nda \u0130ngiltere 118 milyon 35 bin dolarl\u0131k tutarla a\u00e7\u0131k ara liderli\u011fini bu y\u0131lda s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. \u0130ngiltere\u2019yi 52 milyon 519 bin dolarl\u0131k tutarla Almanya, 47 milyon 903 bin dolar ile Hollanda takip etti. Avrupa Birli\u011fi, T\u00fcrkiye\u2019nin ihra\u00e7 etti\u011fi \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm\u00fcn y\u00fczde 78\u2019ini sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\nAvrupa Birli\u011fi \u00fclkeleri d\u0131\u015f\u0131nda en fazla \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihra\u00e7 etti\u011fimiz \u00fclkeler 26 milyon 10 bin dolar ile Avustralya, 18 milyon 113 bin dolarla Kanada ve 9 milyon 652 bin dolarl\u0131k \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131 ile Japonya oldu.,2017\/18 sezonunda T\u00fcrk \u00fcz\u00fcm\u00fcn\u00fcn varl\u0131k g\u00f6sterdi\u011fi bir di\u011fer pazar ise; Afrika oldu. 2016\/17 sezonunda 1 milyon 813 bin dolarl\u0131k \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Afrika \u00fclkelerine, 2017\/18 sezonunda y\u00fczde 289\u2019luk rekor art\u0131\u015fla 7 milyon 52 bin dolarl\u0131k kuru \u00fcz\u00fcm ihra\u00e7 etme ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6sterdik.\r\nFas, 3 milyon 93 bin dolarl\u0131k \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131 ile Afrika \u00fclkeleri aras\u0131nda ilk s\u0131rada yer al\u0131rken, Cezayir\u2019e 1 milyon 924 bin dolarl\u0131k, G\u00fcney Afrika Cumhuriyeti\u2019ne ise; 1 milyon 186 bin dolarl\u0131k T\u00fcrk \u00fcz\u00fcm\u00fc ihra\u00e7 edildi.