Kurultay 9 Eylül’de!

Sel\u00e7uk B\u00f6ke ANKARA - 24 Haziran Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve parlamento se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan CHP\u2019de ba\u015flayan \u2018de\u011fi\u015fim ve genel ba\u015fkanl\u0131k\u2019 tart\u0131\u015fmalar\u0131, ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay i\u00e7in delegelerden toplanan imzalar \u00fczerinden devam ediyor. ,Muharrem \u0130nce\u2019ye yak\u0131n isimlerin ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 resmi imza toplama s\u00fcrecinde son haftaya girilirken, sadece 7 imza eksik kald\u0131. ,Bilecik Milletvekili Ya\u015far T\u00fcz\u00fcn, \u201c618 delege noter tasdikli imza verdi. \u0130mzalar\u0131 pazar g\u00fcn\u00fcne kadar teslim etmeyi planl\u0131yoruz. Amac\u0131m\u0131z yeterli olan 625 say\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00fczerinde imza toplamak\u201d dedi. ,Parti y\u00f6netimi ise gerekli say\u0131da imzan\u0131n toplanamad\u0131\u011f\u0131 konusundaki \u0131srar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Muharrem \u0130nce\u2019ye yak\u0131n isimler ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay i\u00e7in partinin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc 9 Eyl\u00fcl\u2019\u00fc i\u015faret ederken, kulislerde CHP PM \u00fcyesi Haluk Pek\u015fen\u2019in de ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay\u0131n toplanmas\u0131 h\u00e2linde genel ba\u015fkanl\u0131\u011fa aday olabilece\u011fi yorumlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor., Pek\u015fen, kurultay tart\u0131\u015fmalar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada bu y\u00f6nde a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131. ,CHP\u2019de kurultay ve delege imzas\u0131 tart\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, d\u00fcn Merkez Y\u00f6netim Kurulu (MYK) Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay taleplerinin de\u011ferlendirildi\u011fi toplant\u0131da, M\u0130T t\u0131rlar\u0131 davas\u0131ndan Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan CHP\u2019li Enis Berbero\u011flu\u2019nun milletvekili se\u00e7ilerek yeniden dokunulmazl\u0131k kazanmas\u0131na kar\u015f\u0131n tahliye edilmemesinin de g\u00fcndeme geldi\u011fi belirtildi.,Bu arada CHP Genel Merkezinde MYK topland\u0131\u011f\u0131 saatlerde 24 Haziran se\u00e7imlerin hemen ard\u0131ndan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nu istifaya davet edip, Genel Merkez \u00f6n\u00fcnde oturma eylemi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan El\u00e2z\u0131\u011f Milletvekili G\u00fcrsel Erol\u2019un da Y\u00fcksek Disiplin Kurulunda (YDK), savunma yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Erol, Parti Meclisi taraf\u0131ndan kesin ihra\u00e7 istemiyle YDK\u2019ya sevk edilmi\u015fti.,MYK toplant\u0131s\u0131 devam ederken Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. ,Tezcan, ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultayla ilgili \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: S\u00fcre\u00e7 parti t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcnde yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde i\u015fliyor. Bask\u0131 yap\u0131lm\u0131yor. Genel Merkez \u201cGerekli imzalar e\u011fer toplanm\u0131\u015fsa say\u0131lar\u0131 yar\u0131\u015ft\u0131rman\u0131n anlam\u0131 yok. Derh\u00e2l kurultay\u0131 toplayal\u0131m\u201d demi\u015ftir. ,T\u00fcrkiye\u2019nin esasl\u0131 meseleleri var. Ona bak\u0131yoruz. Bedelli askerlik konusunda da Tezcan a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Tezcan, bedelli askerlik s\u00fcresi 21 g\u00fcne indirilmesine dair \u201c21 g\u00fcn temel e\u011fitimin bir manas\u0131 yoktur, kald\u0131r\u0131lmas\u0131 laz\u0131m\u201d dedi.