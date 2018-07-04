Kurultay’ı topla, koltuğu devret

Se\u00e7imden sonra bir t\u00fcrl\u00fc yap\u0131lamayan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve \u0130nce zirvesi \u00f6nceki ak\u015fam Ankara\u2019da bir otelde ger\u00e7ekle\u015fti. ,\u0130kili ak\u015fam yeme\u011finde bir araya geldi. Muharrem \u0130nce yemekte K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na \u201cKurultay\u2019\u0131 topla. Genel ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 bana devret. Sen de onursal ba\u015fkanl\u0131k yap\u201d teklifinde bulundu. ,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, sessiz kald\u0131. \u0130nce ard\u0131ndan \u201cHay\u0131r dersen. Meseleyi \u00f6rg\u00fct kendisi \u00e7\u00f6zs\u00fcn\u201d dedi ve topu te\u015fkilata att\u0131.,\u0130nce\u2019ye somut cevap vermeyen K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, teklifin duyulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u201c\u00d6zel bir yemekti, ba\u011flam\u0131ndan koparmak siyasi bir nezaketsizlik\u201d diye tepki g\u00f6sterdi., \u0130nce, daha \u00f6nce iki defa kaybetti\u011fi genel ba\u015fkanl\u0131k yar\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fcn\u00fc istemedi. Bunun yerine \u201cBen Kurultay istemeyece\u011fim, kesinlikle b\u00f6yle bir talebim olmayacak! Ama CHP \u00f6rg\u00fctleri g\u00f6reve davet ederse, kendisi de \u2018Ben ayr\u0131laca\u011f\u0131m derse, haz\u0131r\u0131m\u201d diye \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.,Muharrem \u0130nce\u2019nin teklifi, partideki tart\u0131\u015fmay\u0131 alevlendirdi. CHP S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fclent Tezcan \u201cPartinin ve genel ba\u015fkan\u0131n g\u00fcndeminde Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kurultay yok. Bug\u00fcne kadar g\u00fc\u00e7leri birle\u015ftirerek bu noktaya geldik, bundan sonra da \u00f6yle gidebiliriz. Sorunu, bir parti y\u00f6netimi, genel ba\u015fkan de\u011fi\u015fimi sorununa indirgemeyi do\u011fru bulmuyoruz. Parti, her se\u00e7im sonras\u0131 ortaya at\u0131lan Kurultay tart\u0131\u015fmalar\u0131ndan yoruldu\u201d diye a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,\u00d6zel yeme\u011fe de temas eden Tezcan \u201cBu \u00f6zel g\u00f6r\u00fc\u015fmedeki konular\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn al\u0131n\u0131p ana ba\u011flam\u0131ndan kopar\u0131l\u0131p verilmesi yak\u0131\u015f\u0131k almam\u0131\u015ft\u0131r. Siyasi nezaketle uyu\u015fmayan bir tutum\u201d \u015feklinde tepki g\u00f6sterdi. G\u00f6zler, yeniden parti y\u00f6netimine \u00e7evrildi. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Merkez Y\u00f6netim Kurulunu (MYK) toplant\u0131ya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Parti y\u00f6netimi, yar\u0131n saat 11.00\u2019de krizi g\u00f6r\u00fc\u015fecek.,Muharrem \u0130nce, se\u00e7im kampanyas\u0131 s\u0131ras\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda \u201cK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na haks\u0131zl\u0131k yapamam. Ola ki kazanamad\u0131m. Say\u0131n genel ba\u015fkan dan\u0131\u015fman ol derse dan\u0131\u015fman, yard\u0131mc\u0131 ol derse yard\u0131mc\u0131 olurum. Asla kar\u015f\u0131s\u0131na aday olmam. Kar\u015f\u0131s\u0131na ada oldu\u011fu ki\u015fiyi cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 yapm\u0131\u015fsa kendisiyle bir yar\u0131\u015fa asla girmem. Ben vefal\u0131 bir insan\u0131m\u201d demi\u015fti. Se\u00e7imde partisinden daha fazla oy alan \u0130nce, \u201cdan\u0131\u015fman\u0131 olurum\u201d dedi\u011fi K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na onursal ba\u015fkanl\u0131k teklifinde bulundu.,Muharrem \u0130nce\u2019nin \u201cte\u015fekk\u00fcr ziyareti\u201d ad\u0131 alt\u0131nda Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na kar\u015f\u0131 yapmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131, 81 ili kapsayan yurt gezisine bug\u00fcn ba\u015fl\u0131yor. Erzurum\u2019dan yola \u00e7\u0131kacak olan \u0130nce, \u00f6nce CHP, sonra \u0130Y\u0130 Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ziyaret edecek. \u0130nce\u2019nin ziyaretlerle hem \u00f6rg\u00fct\u00fc yan\u0131na \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015facak hem de \u0130Y\u0130 Parti taban\u0131n\u0131n nabz\u0131n\u0131 yoklayacak., K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, il ve il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131na Muharrem \u0130nce\u2019ye yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131 talimat\u0131n\u0131 vermi\u015f, \u0130nce \u201cOlmayacaklar m\u0131 zaten? Ben CHP\u2019nin bir \u00fcyesi de\u011fil miyim? Ho\u015f de\u011fil bunlar. Ne gerek var?\u201d diye tav\u0131r koymu\u015ftu.,CHP\u2019de kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131k \u00fcst seviyelerde... Parti i\u00e7inden pe\u015f pe\u015fe a\u00e7\u0131klamalar geldi. Gerilimleri ve se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Veli A\u011fbaba \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: CHP\u2019ye, Say\u0131n Muharrem \u0130nce\u2019ye g\u00f6n\u00fcl verenler se\u00e7im ak\u015fam\u0131 bir hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131. Asl\u0131nda yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 var. Art\u0131k bundan sonra yeni umutlara do\u011fru yelken a\u00e7mam\u0131z gerekiyor. ,Son derece vahim, k\u00f6t\u00fc olaylarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. CHP olarak yine T\u00fcrkiye\u2019nin birli\u011fi, b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc, T\u00fcrkiye\u2019nin Avrupa standartlar\u0131nda bir demokrasiyle y\u00f6netilmesi i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc m\u00fccadeleyi verece\u011fiz.,Bir a\u00e7\u0131klama da CHP Parti Meclisi (PM) \u00dcyesi Erdal Aks\u00fcnger\u2019den geldi. Muharrem \u0130nce ve Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu aras\u0131ndaki yemek ve sonras\u0131nda yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar\u0131 de\u011ferlendiren Aks\u00fcnger \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: \u0130lk g\u00fcnden beri parti i\u00e7inde bir ho\u015fnutsuzluk var. Yemekte konu\u015furken galiba biraz gerginlik ol