Kuşadası'nda rezalet! Otelde basılınca...

Ku\u015fadas\u0131 Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f B\u00fcro ekipleri, istihbarat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla, Cuma Pazar\u0131 mevkisinde fuhu\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledikleri Moldova, Kazakistan ve K\u0131rg\u0131siztan uyruklu 3 kad\u0131n\u0131, teknik ve fiziki takibe ald\u0131.\r\n\r\n,3 kad\u0131n\u0131n, para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 erkeklerle birlikte olmak i\u00e7in anla\u015f\u0131p, b\u00f6lgedeki bir otele gitmesi \u00fczerine, polis harekete ge\u00e7ti. Otele operasyon d\u00fczenleyen polis, fuhu\u015f yapt\u0131klar\u0131 belirlenen K\u0131rg\u0131zistan uyruklu N.Y., Moldova uyruklu L.P. ve Kazakistan uyruklu L.D.'yi yakalad\u0131. ,Otel sahibi M.D. ve resepsiyon g\u00f6revlisi S.H. de fuh\u015fa arac\u0131l\u0131k etmek su\u00e7undan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan yabanc\u0131 uyuruklu 3 kad\u0131n, polisteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmek \u00fczere Ayd\u0131n \u0130l G\u00f6\u00e7 \u0130daresi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6nderildi. Fuh\u015fa arac\u0131l\u0131k ettikleri ileri s\u00fcr\u00fclen 2 \u015f\u00fcphelinin ise polisteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilece\u011fi belirtildi.,Ayd\u0131n'\u0131n Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esinde, polisin d\u00fczenledi\u011fi operasyonda, fuhu\u015f yapt\u0131klar\u0131 belirlenen yabanc\u0131 uyruklu 3 kad\u0131n ile arac\u0131l\u0131k ettikleri \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131