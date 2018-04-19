Küstah Bakan, Türkiye'ye savaş ilan etti...

Yunan Bakan'dan T\u00fcrkiye ile ilgili k\u00fcstah bir a\u00e7\u0131klama geldi...,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,.,T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik sert ifadeleriyle \u00fclkesinde de ele\u015ftirilen Yunanistan Savunma Bakan\u0131 Panos Kammenos, Yunanistan ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda 1974 y\u0131l\u0131ndan bu yana \u201cilan edilmemi\u015f bir sava\u015f oldu\u011funu\u201d s\u00f6yledi.,Kathimerini gazetesi, Panos Kammenos\u2019un bug\u00fcn gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda, \u201cT\u00fcrkiye ile 1974\u2019den beri ilan edilmemi\u015f bir sava\u015f oldu\u011funu ima etti\u011fini\u201d yazd\u0131. \r\n\r\n,Kammenos, \u201cT\u00fcrk hava kuvvetleri, 1974 y\u0131l\u0131ndan bu yana Yunanistan\u2019\u0131n hava sahas\u0131n\u0131 ihlal etti\u011fini, Yunanistan\u2019\u0131n ise, ulusal egemenli\u011fi ve uluslararas\u0131 hukuku savunmak i\u00e7in herhangi bir sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 engelleyerek cevap verdi\u011fini\u201d \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Yunan Savunma Bakan\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda ayr\u0131ca, \u201cG\u00f6rev s\u0131ras\u0131nda \u00f6len kahramanlar\u0131m\u0131z var ve bu eylemler sadece sava\u015fta olur\u201d ifadelerini de kulland\u0131.