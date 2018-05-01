Kuşum Aydın fazla kilolarından kurtuldu, son görüntüsü ile herkesi şaşırttı

\u0130\u015fte son hali,Ku\u015fum Ayd\u0131n fazla kilolar\u0131ndan kurtuldu, son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ile herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131,Yeni alb\u00fcm\u00fc ve verdi\u011fi kilolarla yaza iddial\u0131 bir giri\u015f yapmay\u0131 planlayan Ku\u015fum Ayd\u0131n, yeni haliyle dikkat \u00e7ekti. Ayd\u0131n, "Mide t\u00fcp\u00fcyle de\u011fil sporla zay\u0131flad\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Sahnelerin renkli ismi Ku\u015fum Ayd\u0131n, yeni \u015fark\u0131s\u0131 ve verdi\u011fi kilolarla yaza damgas\u0131n\u0131 vurmaya haz\u0131rlan\u0131yor. ,Hareketli \u015fark\u0131yla Ramazan ay\u0131 sonras\u0131 m\u00fczik d\u00fcnyas\u0131na h\u0131zl\u0131 bir d\u00f6n\u00fc\u015f yapmaya haz\u0131rlanan Ayd\u0131n, "Bir\u00e7ok \u015fark\u0131 aras\u0131ndan beni do\u011fru yans\u0131tan \u015fark\u0131y\u0131 buldu\u011fuma inan\u0131yorum. ,Bu yaz her yerde benim \u015fark\u0131m\u0131 dinleyeceksiniz. ,Bu yaz benim i\u00e7in \u00e7ok hareketli ge\u00e7ecek. Yeni yay\u0131n d\u00f6neminde de ekranlara d\u00f6nmeyi planl\u0131yorum" dedi.