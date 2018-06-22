Kütahya'da korku dolu anlar

12 ki\u015fi balkonda mahsur kald\u0131,K\u00fctahya'da bir apartmanda \u00e7\u0131kan yang\u0131nda, dumandan etkilenen 12 ki\u015fi hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Dumlup\u0131nar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin elektrik trafosunda hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine s\u00f6z konusu adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.,Trafodan y\u00fckselen dumanlar k\u0131sa s\u00fcrede apartmandaki dairelere yay\u0131l\u0131nca b\u00fcy\u00fck panik ya\u015fand\u0131. Balkonlara \u00e7\u0131kan apartman sakinleri, \u00e7\u0131\u011fl\u0131k atarak kurtar\u0131lmay\u0131 bekledi.,Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmandaki yanan trafoyu s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. Elektrik \u015firketine ait sepetli ara\u00e7 taraf\u0131ndan balkonlarda mahsur kalan aralar\u0131nda 1 bebek, 1 \u00e7ocuk ve 1 hamile kad\u0131n\u0131n oldu\u011fu apartman sakinleri kurtar\u0131ld\u0131. ,Dumandan etkilenen 12 ki\u015fi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi K\u00fctahya Evliya \u00c7elebi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n,K\u00fctahya'da facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fcld\u00fc.