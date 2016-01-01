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Kuveytli sunucu canlı yayında işinden oldu
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Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında izleyicilerin kıyafetini beğenmemesi sonucu işten kovuldu.
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