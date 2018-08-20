Kuyruğun sonu yok! Ellerinde kart, sıra bekliyorlar...

Kuyru\u011fun sonu bir t\u00fcrl\u00fc gelmedi.,Ellerinde kartla y\u00fczlerce ki\u015fi, saatlerce s\u0131rada bekledi.,Adapazar'nda emekliler, maa\u015flar\u0131n\u0131 \u00e7ekebilmek i\u00e7in bug\u00fcn \u00f6\u011fleye kadar a\u00e7\u0131k olan bankalar\u0131n \u00f6n\u00fcnde uzun kuyruklar olu\u015fturdu.\r\n\r\n,Adapazar\u0131'nda maa\u015flar\u0131n\u0131 \u00e7ekmek isteyen emekliler, bug\u00fcn \u00f6\u011fleye kadar a\u00e7\u0131k olan bankalar\u0131n \u00f6n\u00fcnde yo\u011funluk olu\u015fturdu. ,Sabah\u0131n erken saatlerinde bankalar\u0131n \u00f6n\u00fcnde metrelerce kuyruk olu\u015fturan emekliler, uzun s\u00fcre s\u0131ran\u0131n kendilerine gelmesini bekledi.,.