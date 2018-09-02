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Türkiye Gazetesi

Kuyumcuya külçe altın şoku!

Kuyumcuya külçe altın şoku!
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Altın fiyatlarının üst üste rekorlar kırması üzerine çifte vurgun yapmak isteyen dolandırıcılar 2 Alman kadın turisti kullanarak İstanbul'daki bir kuyumcuya dışı 24 ayar altınla kaplanmış taşı, Alman patentli külçe altın gibi satarak esnafı yaklaşık 16 bin liralık zarara uğrattı Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, tatil sezonun devam ettiği bugünlerde Türkiye'de yabancı turist sayısında ciddi artışlar gözlemlendiğini, yabancı ziyaretçilerin ekonomiye katkı sunmaya devam ettiğini, ancak aralarında bulunan bazı kalpazanların hedeflerinde esnafın olduğunu kaydetti. Turist görünümlü yabancı kalpazanların, Alman rafinelerinin 24 ayar külçe altın kalıplarını taklit ettiğine dikkati çeken Memiş, "24 ayar altın kaplama külçenin içine taş maden koyup altın diye satıyorlar. Dışına da 999.9 patenti vuruyor. Dışı tamamen altın kaplama olan külçenin içi taş maden dolu." diye konuştu.

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