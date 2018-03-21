Kuzey Irak bölgesinde öldürülen terörist sayısı 38'e yükseldi

TSK, Kuzey Irak'a d\u00fczenlenen hava ve kara operasyonlar\u0131nda 38 ter\u00f6ristin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.\r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) taraf\u0131ndan Irak'\u0131n kuzeyindeki ter\u00f6rist yap\u0131lanmalara y\u00f6nelik ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava ve kara operasyonlar\u0131nda 38 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi bildirildi. \r\n,TSK'dan yap\u0131lan son a\u00e7\u0131klamada, "Komandolar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan Irak Kuzeyi\/Hakurk'ta icra edilen operasyonlarda, sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olan 8 silahl\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu, 21 Mart 2018\u2019de d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 ile etkisiz h\u00e2le getirilmi\u015ftir. Operasyonlarda toplam 38 ter\u00f6rist etkisiz h\u00e2le getirilmi\u015ftir" ifadelerine yer verildi.,Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ayr\u0131ca, ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrece\u011fini bildirdi.