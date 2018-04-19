Kuzey Kore yetkilileri, liderleri Kim Jonh-Un'un kilosuyla dalga geçen hangi ülkenin vatandaşlarını o ülkenin resmi makamlarına şikâyet etmişlerdir?
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Kuzey Kore yetkilileri, liderleri Kim Jonh-Un'un kilosuyla dalga geçen hangi ülkenin vatandaşlarını o ülkenin resmi makamlarına şikâyet etmişlerdir? sorusunun cevabı burada. Milyoner'de Kuzey Kore yetkilileri, liderleri Kim Jonh-Un'un kilosuyla dalga geçen hangi ülkenin vatandaşlarını o ülkenin resmi makamlarına şikâyet etmişlerdir? sorusu 60 bin liralık soruda yarışmacıya soruldu.