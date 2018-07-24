Laos'ta baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp!

G\u00fcneydo\u011fu Asya \u00fclkesi Laos'ta \u00e7\u00f6ken baraj\u0131n ard\u0131ndan en az 100 ki\u015fiye ula\u015f\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor.,Laos'un g\u00fcneydo\u011fusundaki Attapeu eyaletindeki hidroelektrik baraj\u0131 \u00e7\u00f6kt\u00fc. 6 k\u00f6y sular alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\n\u0130nsanlar\u0131 tahliye etmek i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da bot ve arama kurtarma ekipleri b\u00f6lgeye g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,Ancak yerel medya, en az 100 ki\u015finin kayboldu\u011funu bildiriyor. \r\n\r\nHaberini Laos Haber Ajans\u0131'na dayand\u0131ran BBC ise, \u00e7ok say\u0131da insan\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve y\u00fczlerce ki\u015finin kayboldu\u011funu d\u00fcnyaya duyurdu. En az 6 bin 600 ki\u015fi de evsiz kald\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplant\u0131lar\u0131n\u0131 iptal ederek b\u00f6lgeye gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nYerel yetkililer de b\u00f6lge halk\u0131 i\u00e7in \u00f6zellikle yiyecek ve t\u0131bbi malzeme olmak \u00fczere acil yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.