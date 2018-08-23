Leoparın sinsi planı anbean kamerada!

Bir leopar\u0131n ceylan av\u0131, Kenya'da anbean g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Kenya'daki Masai Mara Milli Park\u0131'nda 52 ya\u015f\u0131ndaki foto\u011fraf\u00e7\u0131 Jeffrey Wu taraf\u0131ndan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, sinsi leopar\u0131n savunmas\u0131z ceylan\u0131 nas\u0131l avlad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131n...\r\n,\r\nA\u00e7 leopar ceylana pen\u00e7elerini sallad\u0131. ,Ceylan ise var g\u00fcc\u00fcyle ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131 ama ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131.\r\n,\r\nLeopar, tam 2 dakika i\u00e7inde ceylan\u0131 yakalay\u0131p \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.