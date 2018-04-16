Lerzan Mutlu'yu affettim Kılıçdaroğlu'nu affetmem

Seda Sayan, Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte bazı ünlü isimler Hatay’a Mehmetçik’e destek ziyaretinde bulunmuşlardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.
Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüler arasında Seda Sayan da bulunmuştu. Sayan, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a bir röportaj vererek, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini gaf olarak değerlendirdi. Sayan, "Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim" diye belirtti.