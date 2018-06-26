Leyla 11, Eylül 3 ise gündür kayıp

\u00dc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr yap\u0131lan aramalar neticesinde maalesef Eyl\u00fcl'\u00fcn izine rastlan\u0131lamad\u0131. \r\n,Baba \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara, k\u0131z\u0131n\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olabilece\u011fini belirtti. \r\n,Bunun \u00fczerine jandarma, kom\u015fu evdeki U.K. ve annesi N.K\u2019nin ifadelerine ba\u015fvurdu. Ayr\u0131ca \u00e7evredeki evlerde de arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Ankara'n\u0131n Polatl\u0131 il\u00e7esinde ise, 8 ya\u015f\u0131ndaki Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara, bisiklet s\u00fcrerken kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Minik k\u0131z\u0131n ailesi "Allah b\u00f6yle bir ac\u0131y\u0131 kimseye ya\u015fatmas\u0131n. Peri\u015fan haldeyiz. Her g\u00fcn g\u00fczel g\u00f6zl\u00fc Leyla'm\u0131z\u0131n gelip boynumuza sar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 hayal ediyoruz. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bulunaca\u011f\u0131n\u0131 \u00fcmit ediyoruz" dedi. ,A\u011fr\u0131'da Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n 1'inci g\u00fcn\u00fcnden beri haber al\u0131namayan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor. \r\n,Jandarma timleri, kadavra bulucu k\u00f6pekleri kullanarak, Leyla\u2019n\u0131n izini s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,A\u011fr\u0131 ve Ankara'da kay\u0131plara kar\u0131\u015fan minik k\u0131zlardan g\u00fcnler ge\u00e7mesine ra\u011fmen h\u00e2l\u00e2 bir haber yok. \r\n