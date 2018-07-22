Leyla cinayetiyle ilgili flaş iddia

A\u011fr\u0131 Baro Ba\u015fkan\u0131 Ali Artuk, 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili olarak, "Ben edindi\u011fim tecr\u00fcbe \u00fczerinde de\u011ferlendirmemi yap\u0131yorum.,Leyla cinayetiyle ilgili bomba iddia: Katil tek ki\u015fi de\u011fil,Leyla'n\u0131n otopsi i\u015flemine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ali Artuk, "Otopsi i\u015fleminin yap\u0131lmas\u0131n\u0131 d\u0131\u015far\u0131da beklerken, k\u00f6yl\u00fcler kendi aralar\u0131nda konu\u015fuyorlard\u0131. Canl\u0131lar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evler dahil olmak \u00fczere bu evlerde bir arama yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck.,18 g\u00fcn boyunca bir yerden bir yere kapat\u0131l\u0131p o k\u0131z\u0131n al\u0131konuldu\u011fu, sonra a\u00e7l\u0131ktan ve susuzluktan \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, daha sonra o yerden al\u0131n\u0131p, k\u00f6y\u00fcn 2-3 kilometre \u00f6tesine g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcp bir dere kenar\u0131na b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131, 300 metre uzakl\u0131kta k\u0131yafetlerinin delilleri karartmak \u00fczere \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hadisesi bir ki\u015fiye mal edilemez. Ortada organizasyon oldu\u011fu kanaatindeyim" dedi.,A\u011fr\u0131 kent merkezinde ya\u015fayan \u015e\u00fckran- Nihat Aydemir \u00e7iftinin 7 \u00e7ocu\u011fundan 6'nc\u0131s\u0131 olan Leyla, Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc merkeze 15 kilometre uzakl\u0131ktaki dedesinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde kayboldu. ,G\u00fcnlerce aranan ve t\u00fcm T\u00fcrkiye'nin bulunmas\u0131 i\u00e7in seferber oldu\u011fu Leyla Aydemir'in cans\u0131z bedeni, 18 g\u00fcn sonra k\u00f6ye 3 kilometre uzakl\u0131ktaki Kurudere mevkiinde y\u00fcz \u00fcst\u00fc su i\u00e7erisinde bulundu. \u00dczerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'n\u0131n k\u0131yafetleri de yine daha \u00f6nce defalarca aranan cesedinin bulundu\u011fu yerde bir hafta sonra tarla bi\u00e7meye giden k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan bulundu. Erzurum Adli T\u0131p Kurumu'nda yap\u0131lan otopside, Leyla Aydemir'in a\u00e7l\u0131ktan \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,Leyla Aydemir'in \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan baba Nihat Aydemir'in amcas\u0131n\u0131n o\u011flu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten \u00f6ld\u00fcrme' su\u00e7undan tutukland\u0131.,Leyla Aydemir cinayetinin \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in dosyaya m\u00fcdahil olan A\u011fr\u0131 Baro Ba\u015fkan\u0131 Ali Artuk, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n kaybolmas\u0131ndan, cesedinin bulundu\u011fu g\u00fcne kadar t\u00fcm s\u00fcreci yak\u0131ndan takip ettiklerini s\u00f6yledi.,Dosyaya m\u00fcdahil olduk ve taleplerimizde aramalar\u0131n yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istedik. Biz dilek\u00e7emizde 'elbiseleri bir an \u00f6nce bulun' dedik, elbiseler bulundu. Biz oradaki potansiyel \u015f\u00fcpheli olabilecek yeti\u015fkin insanlar\u0131n derhal ifadelerinin al\u0131nmas\u0131n\u0131 istedik, 11 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Bunlardan 7 ki\u015fi kollukta ifadesi al\u0131n\u0131p serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. 4'\u00fcn\u00fcn savc\u0131 ifadesini almak istedi ve adliyeye sevk edildi.,3'\u00fc adli kontrol karar\u0131 ile bir ki\u015fi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimli\u011fi'ne g\u00f6nderildi. Adli kontrol de \u015fahs\u0131n do\u011frudan serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 anlam\u0131na gelmiyor. Sulh Ceza Hakimli\u011fi, bir ki\u015fi ile ilgili '\u00e7ocu\u011fu kasten adam \u00f6ld\u00fcrme' nitelemesi yap\u0131larak ve tutukluluk ko\u015fullar\u0131n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek tutuklama karar\u0131 verdi. Yasam\u0131zda, 'bir soru\u015fturmada kuvvetli su\u00e7 \u015f\u00fcphesinin varl\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin somut olgular ve bir tutuklama nedeni varsa, ki\u015fi hakk\u0131nda mahkemeler tutuklama karar\u0131 verebilir' deniliyor. Dolay\u0131s\u0131yla A\u011fr\u0131 Sulh Ceza Hakimli\u011fi, Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda kuvvetli olgu de\u011ferlendirmesi yapm\u0131\u015ft\u0131r. Muhtemelen delillerin de hen\u00fcz toplanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve ka\u00e7ma ihtimalini g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak bir tutuklama karar\u0131 vermi\u015ftir.,Bir ki\u015fi hakk\u0131nda tutuklama tedbirine ba\u015fvuruyorsan\u0131z, baz\u0131 somut olgulara i\u015faret etmeniz gerekiyor. Somut olgu var m\u0131, yok mu, hangi veriler somut olgu olarak de\u011ferlendirilmi\u015f, dosyada gizlilik karar\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in onu bilemiyorum. \u0130nsanlar\u0131n lekelenmeme hakk\u0131 var, masumiyet karinesi var" diye konu\u015ftu.,Mehmet Aydemir'in 'ter\u00f6r' su\u00e7lamas\u0131yla ili\u015fkin tutukland\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki karma\u015fay\u0131 da de\u011ferlendiren Ba\u015fkan Artuk, "B\u00fcy\u00fck bir alg\u0131 y\u00f6netimi var. Birileri soru\u015fturmay\u0131 belli merkezlere kanalize ederek mecras\u0131nda