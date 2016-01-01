Leyla için harekete geçtiler!

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyü’nde kaybolan ve cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturması devam ediyor. Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk dilekçe ile soruşturmaya müdahillik başvurusunda bulundu. Leyla’nın kaçırıldığı ilk günden bulunduğu günde kadar köyde tutulduğu değerlendirmesinde bulunan Artuk, Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? sorusunu sordu. Başkan Artuk, “Minik Leyla Aydemir’in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır” ifadelerini kullandı.