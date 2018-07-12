Leyla'nın cinayetinde günler sonra şaşırtan gelişme! 200 metre ileride bulundu

T\u00fcrkiye Leyla i\u00e7in kahroldu. \u00d6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan fla\u015f geli\u015fme...,A\u011fr\u0131\u2019da bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc kaybolan ve dere kenar\u0131nda cans\u0131z bedeni bulunan minik Leyla\u2019n\u0131n en son \u00fczerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.\r\n,A\u011fr\u0131\u2019da Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla'n\u0131n cans\u0131z bedeni arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 18\u2019inci g\u00fcn\u00fcnde k\u00f6ye 3 kilometre uzakl\u0131kta dere kenar\u0131nda bulunmu\u015f yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan topra\u011fa verilmi\u015fti. ,Durumun bildirilmesi \u00fczerine k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen jandarma, \u00e7evrede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alarak tarla i\u00e7inde arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Olay yeri inceleme ekiplerinin de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada tarla didik didik arand\u0131.\r\n,Leyla\u2019n\u0131n amcas\u0131 Yusuf Aydemir "Leyla arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 18\u2019inci g\u00fcn\u00fcde bulundu. \u00c7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda jandarma, korucu ve AFAD ekipleri \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar, bulamad\u0131lar. ,Leyla\u2019n\u0131n ayakkab\u0131s\u0131, k\u0131yafeti ve \u00e7oraplar\u0131 tarlan\u0131n ortas\u0131nda bulundu. Ekipler Leyla\u2019ya ait elbiseleri tutanak tutup teslim ald\u0131.\r\n,3 bu\u00e7uk ya\u015f\u0131ndaki minik Leyla\u2019ya ait elbiseler d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde tarlas\u0131n\u0131 bi\u00e7en bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan bulundu.\r\n\r\n,Daha sonra k\u00f6ye do\u011fru arama yapacaklard\u0131 bu s\u0131rada Leyla\u2019ya ait di\u011fer elbiseler tarla i\u00e7erisinde bulundu. ,Drone bulamad\u0131. Jandarma buldu. Leyla\u2019n\u0131n elbiseleri cesedin bulundu\u011fu alana 200 metre uzakl\u0131kta bulundu" dedi.\r\n, Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular.\r\n,Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlay\u0131 bi\u00e7erken Leyla\u2019ya ait penyeyi buluyor. Di\u011fer elbiseleri de jandarma tarlay\u0131 ararken k\u00fclotlu \u00e7orab\u0131 bulundu.