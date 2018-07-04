Leyla'nın ölümünde kahreden detay

Ankara Polatl\u0131\u2019da hunharca katledilen 8 ya\u015f\u0131ndaki Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara\u2019n\u0131n ard\u0131ndan bir ac\u0131 daha ya\u015fad\u0131k.,A\u011fr\u0131\u2019da, Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n 1\u2019inci g\u00fcn\u00fc ailesiyle ziyarete gitti\u011fi dedesinin k\u00f6y\u00fcnde kaybolan 3 bu\u00e7uk ya\u015f\u0131ndaki Leyl\u00e2 Aydemir\u2019in 18 g\u00fcn sonra cesedi bulundu. ,K\u00f6ye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yak\u0131n\u0131ndaki akarsu kenar\u0131nda a\u011fa\u00e7lar\u0131n aras\u0131nda cesedine rastlanan Leyl\u00e2, herkesi h\u00fczne bo\u011fdu.,A\u011fr\u0131 Valisi S\u00fcleyman Elban\u2019\u0131n da olay ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama y\u00fcrekleri bir kere daha da\u011flad\u0131. Vali Elban \u201cBulundu\u011fu tarihten 2-3 g\u00fcn evvel o derede suyun i\u00e7ine b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde tespitler mevcut. Olay yeri daha \u00f6nce profesyonel bal\u0131k adamlar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan defalarca bak\u0131lan bir yer, ayr\u0131ca drone ile bu b\u00f6lgenin havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri de al\u0131nd\u0131. \u00d6l\u00fcm sebebi 8-10 g\u00fcn a\u00e7 b\u0131rak\u0131lmas\u0131. Cesette herhangi bir darbedilme veya yaralama izi mevcut de\u011fil. ,Yine o s\u00fcre zarf\u0131nda herhangi bir vah\u015fi hayvan taraf\u0131ndan yaralanma da mevzubahis de\u011fil. \u00dczerinde g\u00f6r\u00fclen k\u0131rm\u0131z\u0131 izlerin g\u00fcne\u015f yan\u0131\u011f\u0131 oldu\u011fu tespit edildi. ,\u00c7ocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecav\u00fcz emaresi de yoktur. Ba\u015f\u0131m\u0131z sa\u011f olsun ve bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum\u201d dedi.,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131n anlatt\u0131klar\u0131na g\u00f6re, \u00e7\u0131plak h\u00e2lde bulunan Leyl\u00e2\u2019n\u0131n \u00fczerinde sadece foto\u011fraflarda boynunda tak\u0131l\u0131 olan mavi boncuklu kolyesi vard\u0131. Leyl\u00e2, mavi g\u00f6zleri ve\r\nkolyesi ile haf\u0131zalara kaz\u0131nd\u0131.,Elban, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini belirterek \u2018ka\u00e7\u0131r\u0131lma m\u0131 kay\u0131p m\u0131?\u2019 sorusuna \u201cKa\u00e7\u0131r\u0131lma. Olayla ilgili g\u00f6zalt\u0131lar ve baz\u0131 ipu\u00e7lar\u0131m\u0131z da var, \u00e7al\u0131\u015fmalar titizlikle devam ediyor\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi. \u00d6te yandan A\u011fr\u0131 Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, olay\u0131 ara\u015ft\u0131rmas\u0131 i\u00e7in 3 Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6revlendirildi\u011fini bildirdi. \u015e\u00fcpheli bir kad\u0131n\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve sorgusunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. \u0130smi a\u00e7\u0131klanmayan kad\u0131n\u0131n k\u00f6ye gelip aileye \u201cK\u0131z\u0131n\u0131z burada, \u015furada\u201d diyerek, yer g\u00f6sterdi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Cesedi Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Erzurum Adli T\u0131p Kurumuna getirilen minik Leyl\u00e2\u2019n\u0131n otopsi i\u015flemi 3,5 saat s\u00fcrd\u00fc. Daha sonra cenaze, yak\u0131nlar\u0131nca al\u0131n\u0131p kayboldu\u011fu Bezirhane k\u00f6y\u00fcne getirildi. Burada k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n ard\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk k\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi. Leyl\u00e2\u2019n\u0131n defnedilmesi s\u0131ras\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamayan anne Aysel Aydemir sinir krizi ge\u00e7irdi. Aydemir ailesi t\u00f6ren sonras\u0131 k\u00f6yde kurulan taziyeevinde taziyeleri kabul etti.