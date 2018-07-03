Leyla ve Eylül'ün ardından 3 kötü haber daha...

Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda Yusuf'a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanal\u0131n\u0131n sonunda bulunan \u0131zgaralarda yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada bir buza\u011f\u0131 ve bir ine\u011fin cans\u0131z bedenine rastland\u0131. Buza\u011f\u0131 ve ine\u011fin Yusuf Y\u0131lmaz'\u0131n \u00e7obanl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcr\u00fcye ait olabilece\u011fi ve Yusuf'un suya d\u00fc\u015fen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmi\u015f olabilece\u011fi ihtimali de de\u011ferlendirilirken son \u00e7ocuk ka\u00e7\u0131rma olaylar\u0131ndan sonra Yusuf'un da ka\u00e7\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olabilece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. K\u00f6y muhtar\u0131 Kas\u0131m Turan, son olarak \u0131zgaralarda yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalardan sonra yap\u0131lacak herhangi \u00e7al\u0131\u015fma kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "\u015eehir merkezlerinde arama yap\u0131lmal\u0131. Hayvanlar\u0131n otland\u0131\u011f\u0131 yer en az 5 bin d\u00f6n\u00fcml\u00fck alan AFAD taraf\u0131ndan didik didik arand\u0131, alay komutan\u0131, il jandarma komutan\u0131 ve askerler de yard\u0131mc\u0131 oldu. Yetkililerden ricam Yusuf'u biran \u00f6nce bulsunlar. Bug\u00fcnlerde \u00e7ocuk ka\u00e7\u0131rma olaylar\u0131 \u00e7ok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir" dedi.,Ufuk'un evine gelen Cumhuriyet savc\u0131s\u0131 ise kay\u0131p \u00e7ocu\u011fun ailesiyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fu g\u00f6ren vatanda\u015flar\u0131n ise jandarma ekiplerine haber vermesi s\u00f6ylendi.\r\n\r\n\r\n\r\n,\u00c7atakk\u00f6pr\u00fc Mahallesi'nde oturan Y\u0131lmaz ge\u00e7ti\u011fimiz Pazar g\u00fcn\u00fc saat 05.30 s\u0131ralar\u0131nda iki karde\u015fi ile hayvan otlatmak i\u00e7in evden k\u0131rsala gitti. ,Leyla ve Eyl\u00fcl'den gelen ac\u0131 haberin ard\u0131ndan kaybolan \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fun haberiyle sars\u0131ld\u0131k.,Hatay'\u0131n Hassa il\u00e7esinde, amcas\u0131yla kaynaktan i\u00e7me suyu almaya gitti\u011fi Amanos Da\u011flar\u0131 eteklerinde kaybolan, konu\u015fma engelli Ufuk Tatar'\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip k\u00f6pe\u011finin hassasiyetinin artmas\u0131 amac\u0131yla Ufuk'a benzerli\u011fi nedeniyle U\u011fur'dan yararlan\u0131yor.\r\n\r\n,U\u011fur Tatar'\u0131n iz takip k\u00f6pe\u011fi "Eyvah" ile vakit ge\u00e7irmesine imkan sa\u011flayan ekipler, bu sayede aranan \u00e7ocu\u011fun davran\u0131\u015f ve y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f \u015fekilleri hakk\u0131nda da bilgi ediniyor.,Hatay\u0131n Hassa il\u00e7esi Amanos Da\u011f\u0131 eteklerinden amcas\u0131yla birlikte i\u00e7me suyu almaya gidip kaybolan konu\u015fma engelli Ufuk Tatar\u0131 bulmak i\u00e7in arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z olarak devam etti. , Daha sonra t\u00fcm il\u00e7e merkezinde ve k\u00f6ylerdeki camiilerde ise Ufuk'un kayboydu\u011fu g\u00fcn \u00fczerinde bulunan k\u0131yafetler tarif edildi. ,Diyarbak\u0131r'\u0131n Silvan il\u00e7esinde hayvan otlat\u0131rken kayboldu\u011fu belirtilen 14 ya\u015f\u0131ndaki Yusuf Y\u0131lmaz i\u00e7in arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Otlatt\u0131klar\u0131 hayvanlar\u0131 bir araya getirmek i\u00e7in 3 ayr\u0131 noktaya da\u011f\u0131lan karde\u015flerden Ba\u015fde\u011firmen mevkisine giden Y\u0131lmaz, bir daha d\u00f6nmedi. ,Y\u0131lmaz'dan haber alamayan yak\u0131nlar\u0131, durumu jandarmaya bildirdi. ,Arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 dolay\u0131s\u0131yla baraj kapaklar\u0131 kapat\u0131larak, sulama kanallar\u0131na b\u0131rak\u0131lan su ge\u00e7ici olarak durduruldu.