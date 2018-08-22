Leylekler kâbus gibi çöktü! Herkes seferber oldu...

Olay \u0130znik'te ya\u015fand\u0131.,Sonbahar yakla\u015f\u0131rken, daha s\u0131cak b\u00f6lgelere s\u00fcr\u00fcler halinde g\u00f6\u00e7 eden leylekler, y\u00fcksek gerilim hatlar\u0131na zarar vererek elektrik kesintisine neden oldu. ,\u0130znik'te leyleklerin toplu g\u00f6\u00e7\u00fc Drazali, \u00c7i\u00e7ekli, Derek\u00f6y, Karatekin, Yeni\u015ferefiye, \u015eerefiye, \u00c7amp\u0131nar, \u00c7amoluk, Hocak\u00f6y ve \u00c7amdibi k\u00f6ylerini elektriksiz b\u0131rakt\u0131. ,Leylekler adeta k\u00e2bus gibi \u00e7\u00f6kt\u00fc...,Edinilen bilgiye g\u00f6re, UEDA\u015e ekipleri, leyleklerin y\u00fcksek gerilim hatt\u0131 tellerinin \u00fczerine t\u00fcnemesi sonucu meydana gelen elektrik kesintisine an\u0131nda m\u00fcdahale ediyor. \r\n\r\n,Adeta leylek n\u00f6beti tutan ekipler, k\u00f6yl\u00fcleri elektriksiz b\u0131rakmamak i\u00e7in \u00e7aba sarf ediyor.