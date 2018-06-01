LG V35 ThinQ açıklandı

LG, Apple'\u0131n iPhone X ile yakalad\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 yeni modeli ile bitirmenin pe\u015finde.,LG bug\u00fcn yeni ak\u0131ll\u0131 telefon modeli LG V35 ThinQ'yu a\u00e7\u0131klad\u0131., \u0130\u015fte bu telefonun \u00f6zellikleri ve fiyat\u0131.\r\n,LG'nin daha yeni tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131 V35 ThinQ modelinin donan\u0131msal a\u00e7\u0131dan G7 modeliyle benzerlik ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. Zira \u015firket, her iki cihazda da se\u00e7imini benzer \u00f6zelliklerden yana kullanm\u0131\u015f. LG V35 ThinQ modeli incelendi\u011finde ise ekran k\u0131sm\u0131nda OLED panellerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. 6 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde 1440x2880 piksel ekran \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc sunan telefon, Always On deste\u011fine de sahip. Ayr\u0131ca, HDR10'un da unutulmad\u0131\u011f\u0131 cihaz\u0131n ekran\u0131 Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle olduk\u00e7a g\u00fcvenli bir \u015fekilde korunuyor.,Bu y\u0131l neredeyse her amiral modelde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz ve Qualcomm'un da en g\u00fc\u00e7l\u00fc i\u015flemcisi olarak an\u0131lan Snapdragon 845, bu cihazda da yerini alm\u0131\u015f. Grafik arabirimi noktas\u0131nda ise Adreno 630 se\u00e7ilmi\u015f. Ayr\u0131ca bu grafik arabirimi, d\u00f6rt adet 2.7 GHz, d\u00f6rt adet de 1.7 GHz h\u0131z\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan \u00e7ekirdeklerden olu\u015fuyor. 6 GB RAM'iyle kullan\u0131c\u0131lar\u0131na hizmet verecek olan V35 ThinQ, 64 GB ve 128 GB olmak \u00fczere iki farkl\u0131 depolama alan\u0131yla geliyor.,Cihaz\u0131n kamera \u00f6zelliklerine bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise \u00e7ift arka kameran\u0131n 16 MP, \u00f6n kameran\u0131nsa 8 MP \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fck sundu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,\u00d6n kameran\u0131n diyafram a\u00e7\u0131kl\u0131\u011f\u0131nda sahip oldu\u011fu de\u011fer ise f\/1.9. LG bu modelin \u00e7ift arka kameras\u0131n\u0131 baya\u011f\u0131 zengin hale getirmi\u015f., Optik g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sabitleyici ve \u00e7ift tonlu LED fla\u015fa sahip olan telefon, 4K \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckte 30 FPS, 720p \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckte 120 FPS video kayd\u0131 yapabiliyor.,H\u00fcrriyet'e g\u00f6re 151.7x75.4x7.3 mm boyutlar\u0131nda ve 157 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olan LG V35 ThinQ, 3300 mAh bataryadan besleniyor. ,Ayr\u0131ca telefon, kutudan Android 8.0 Oreo ile \u00e7\u0131kacak. Suya ve toza kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131l\u0131k konusunda IP68 sertifikas\u0131 alan model, AT&T taraf\u0131ndan 8 Haziran itibariyle ilk olarak ABD'de sat\u0131\u015fa sunulacak. Cihaz\u0131n fiyat\u0131 ise 900 dolar.,\u00c7ift arka kameralardan ilki f\/1.6, di\u011fer ikinci kamera ise f\/1.9 diyafram a\u00e7\u0131kl\u0131\u011f\u0131na sahip. ,