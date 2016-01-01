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Libya'da askeri uçak düştü: 3 ölü
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Libya'nın güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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