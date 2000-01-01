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Limon fiyatları aldı başını gidiyor! 10 lirayı gördü
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Bahçede kilosu 1 ila 1,5 TL arasında alıcı bulan limon, pazar tezgahlarında 10 liraya satılıyor.
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