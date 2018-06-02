Lionel Messi, Türk dizisi hayranı çıktı

Barcelona'n\u0131n d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Arjantinli y\u0131ld\u0131z\u0131 Lionel Messi'nin, Instagram'dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda T\u00fcrk dizilerinin hayran\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Futbol denilince ak\u0131la gelen ilk isimlerden biri olan Barcelona\u2019n\u0131n y\u0131ld\u0131z futbolcusu Lionel Messi, yapt\u0131\u011f\u0131 sosyal medya payla\u015f\u0131m\u0131 ile g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Arjantinli futbolcu Messi, Instagram hesab\u0131 \u00fczerinden payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 videoda T\u00fcrk dizisi hayran\u0131 oldu\u011funu belli etti.,,Messi \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n videosunu payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada salonunda yer alan televizyonda Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn ve Engin Aky\u00fcrek\u2019in ba\u015f rollerini payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Kara Para A\u015fk dizisi ekrana geliyor.