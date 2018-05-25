Lisede akıl almaz olay! 15 yaşındaki kız kriz geçirdi

15 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 bu halde buldular,Lisede korkun\u00e7 anlar ya\u015fand\u0131,Bodrum'daki bir meslek lisesinin 9'uncu s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi \u00d6.D., ayn\u0131 zamanda s\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131 olan erkek arkada\u015f\u0131yla, ge\u00e7en hafta sonu gittikleri mavi yolculukta \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 kendi izni olmadan Facebook sayfas\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tart\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,\u00d6.D.'nin foto\u011fraflar\u0131 kald\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi erkek arkada\u015f\u0131, iddiaya g\u00f6re bunu kabul etmedi.,Bunun \u00fczerine tart\u0131\u015fma uzad\u0131, ikili ayr\u0131lma karar\u0131 ald\u0131. Bu duruma \u00f6fkelenen \u00d6.D., intihar edece\u011fini s\u00f6yleyip, s\u0131n\u0131ftan ko\u015farak \u00e7\u0131kt\u0131. ,Pe\u015finden giden s\u0131n\u0131f arkada\u015flar\u0131, kendisine zarar vermemesi i\u00e7in \u00d6.D.'yi sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u00d6.D., bu s\u0131rada bir arkada\u015flar\u0131n\u0131n kuca\u011f\u0131nda bay\u0131ld\u0131. Arkada\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc suyla y\u0131kad\u0131\u011f\u0131 \u00d6.D., bir s\u00fcre sonra kendine geldi. ,Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131l\u0131p, sakinle\u015ftirici i\u011fne yap\u0131lan \u00d6.D.'nin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n,\u00d6.D. 'nin s\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131 15 ya\u015f\u0131ndaki S.E., "Arkada\u015f\u0131m\u0131z erkek arkada\u015f\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medyada yay\u0131nlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bunal\u0131ma girdi, \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok zor durumda kalm\u0131\u015ft\u0131. ,Kald\u0131rmas\u0131n\u0131 istedi\u011finde ise erkek arkada\u015f\u0131 hakaretler edip, olumsuz yan\u0131t verdi. Ko\u015farak s\u0131n\u0131ftan \u00e7\u0131kt\u0131, intihar edece\u011fini s\u00f6yledi. Bir saat dil d\u00f6kmemize ra\u011fmen kendisini ikna edemedik. Bunun \u00fczerine ambulans \u00e7a\u011f\u0131r\u0131p, durumu ailesine bildirmek durumunda kald\u0131k" diye konu\u015ftu.,Ancak, yine ikna ve sakinle\u015ftirme \u00e7abalar\u0131ndan bir sonu\u00e7 alamayan arkada\u015flar\u0131 \u00d6.D.'nin kendine zarar verebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek, ambulans \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Ard\u0131ndan da durum \u00d6.D.'nin ailesine bildirildi.\r\n\r\n,Kumbah\u00e7e Plaj\u0131'na giden \u00d6.D., burada kendini yerden yere at\u0131p, duvarlar\u0131 yumruklamaya ba\u015flad\u0131.