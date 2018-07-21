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Liseli genci defalarca bıçakladı, tahliyesini istedi
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Konya'da gittiği futbol maçında tribünde tanıştığı 17 yaşındaki lise öğrencisi M.Ö.'nün cep telefonunu zorla alan, oturdukları evin bodrum katına götürüp 14 yerinden bıçaklayarak yaralayan İ.T.'nin (17), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.