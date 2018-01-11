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Litresi 5 lira olan sütü yok satıyor
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Balıkesir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, merkez Altıeylül ilçesindeki 5 kırsal mahallede manda yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.
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