Lucescu: Çağırdık gelmedi, bu forma reddedilmez

beIN Sports Fransa'ya konu\u015fan Umut Bozok, Frans\u0131z spikerin "Varsayal\u0131m ki birka\u00e7 hafta, ay veya y\u0131l sonra Didier Deschamps kendisini etkiledi\u011fini s\u00f6yleyip seni \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Ne yapars\u0131n?" sorusuna, "D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr\u00fcm, baya\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr\u00fcm." yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n,21 ya\u015f\u0131ndaki Umut Bozok, bu sezon Nimes'te 37 ma\u00e7ta 25 goll\u00fck bir performans sergiledi.\r\n,A Mill\u00ee Tak\u0131m Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Mircea Lucescu, kadro tercihiyle ilgili konu\u015ftu ve Fransa Ligue 2'de Nimes formas\u0131yla gol kral\u0131 olan Umut Bozok'u tak\u0131ma almamas\u0131n\u0131n nedenini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Umut Bozok'un U21'i reddetti\u011fini vurgulayan ve A mill\u00ee seviyede haz\u0131r olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Rumen teknik adam, "Umut Bozok'u bir\u00e7ok kez seyrettim. Mill\u00ee Tak\u0131m i\u00e7in hen\u00fcz haz\u0131r de\u011fil, beklemek laz\u0131m. Mill\u00ee Tak\u0131m'\u0131 istemek laz\u0131m. \u00c7a\u011f\u0131rd\u0131k ama U21'i reddetti. Bu formay\u0131 sevmek laz\u0131m, bu forma reddedilmez, hangi ya\u015fta olursa olsun. \u0130leride bakaca\u011f\u0131z." ifadelerini kulland\u0131.\r\n