Lüks otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Feci g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler!,,L\u00fcks otomobil TIR\u2019a ok gibi sapland\u0131.,Olay yerinde yap\u0131lan incelemede otomobilin 33 metre fren izinden sonra TIR\u2019a \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 belirlendi.,Kaza, saat 11.45 s\u0131ralar\u0131nda merkez Karatay il\u00e7esi Asl\u0131m Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. ,A\u015f\u0131r\u0131 h\u0131zl\u0131 oldu\u011fu iddia edilen \u00d6mer Deniz (48) idaresindeki 33 SL 864 plakal\u0131 otomobil, kav\u015faktan d\u00f6n\u00fc\u015f yapmak isteyen H\u00fcseyin B. (22) y\u00f6netimindeki 63 TK 793 plakal\u0131 TIR\u2019a arkadan \u00e7arpt\u0131. \u00c7arpman\u0131n etkisiyle t\u0131r\u0131n alt\u0131na giren otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00d6mer Deniz, e\u015fi G\u00fclhan (42), \u00e7ocuklar\u0131 Mehmet F\u0131rat (9) ve Ya\u011fmur \u0130dil (7) yaraland\u0131.,\u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.,Vatanda\u015flar ve itfaiye ekiplerince ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131lan yaral\u0131lar ambulanslarla \u015fehir merkezindeki \u00e7e\u015fitli hastanelere kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Konya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde tedavi g\u00f6ren Ya\u011fmur \u0130dil ile Numune Hastanesinde tedavi g\u00f6ren G\u00fclhan Deniz'in hayati tehlikesinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. ,Kaza sonras\u0131 TIR s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc H\u00fcseyin B. ifadesi al\u0131nmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00d6mer Deniz, Beyhekim Devlet Hastanesinde; o\u011flu Mehmet F\u0131rat ise Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.