Lüks otomobilde sır ölüm

Ankara\u2019da bir ki\u015fi, l\u00fcks otomobilinde ba\u015f\u0131ndan silahla vurulmu\u015f halde \u00f6l\u00fc bulundu.\r\n,Ali\u2019nin annesinin ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131n sinir krizi ge\u00e7irdi\u011fi ve g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde g\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durdu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Yap\u0131lan incelemeler sonucunda cenaze, Adli T\u0131p Kurumu\u2019na kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis ise olayla ilgili geni\u015f \u00e7apl\u0131 inceleme ba\u015flatt\u0131.,Olay, Ankara\u2019n\u0131n Mamak il\u00e7esindeki Mutlu Mahallesi\u2019nde bulunan EGO son durak civar\u0131nda sabah\u0131n erken saatlerinde meydana geldi. \r\n,Hareketsiz duran vatanda\u015f\u0131n durumunu merak eden EGO otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc araca yakla\u015ft\u0131 ve Ali\u2019nin kanlar i\u00e7inde oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. EGO \u015fof\u00f6r\u00fc durumu hemen polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. \r\n,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen polis ekipleri \u00e7evrede g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131rken, sa\u011fl\u0131k ekipleri ise kanlar i\u00e7inde arabada duran \u015fahs\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc tespit etti. \r\n,Yap\u0131lan ilk incelemeler sonucunda, Ali isimli \u015fahs\u0131n ba\u015f\u0131ndan silahla vurularak \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.\r\n,Olay yerine gelen savc\u0131, sabah\u0131n erken saatlerinde arac\u0131nda ba\u015f\u0131ndan vurulmu\u015f vaziyette \u00f6l\u00fc bulunan Ali\u2019nin cesedi \u00fczerinde incelemelerde bulundu. O s\u0131rada \u00f6len \u015fahs\u0131n yak\u0131nlar\u0131 olay yerine ak\u0131n etti. \r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, EGO son durak civar\u0131nda park halindeki 06 BN 0770 plakal\u0131 l\u00fcks arac\u0131nda hareketsiz \u015fekilde duran Ali isimli \u015fah\u0131s, \u00e7evredekilerin dikkatini \u00e7ekti. \r\n