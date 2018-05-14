Maaşlar artıyor

Milyonlara m\u00fcjde geldi... Maa\u015flar art\u0131yor,Emeklilerin temmuz zamm\u0131 ad\u0131m ad\u0131m yakla\u015f\u0131yor. ,Bu y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek. Bunun ilk 4 ayl\u0131k d\u00f6neminin verisi belli oldu. ,Ocak-nisan enflasyonu y\u00fczde 4.69 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Uzmanlar, bu veri \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda emeklilerin temmuz zamm\u0131n\u0131n y\u00fczde 5 - 5.5 aral\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmesinin kuvvetle muhtemel oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. ,Hem mevcut enflasyona hem de tahminlere g\u00f6re yeni maa\u015flar hesapland\u0131. Haz\u0131rlanan tabloya bakanlar, temmuzda ceplerine girecek paran\u0131n ne kadar olaca\u011f\u0131na ili\u015fkin bilgi sahibi olabilecek. ,Halen en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 935 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maa\u015f zam oran\u0131 y\u00fczde 5.5 olursa 51 lira art\u0131\u015fla 987 liraya y\u00fckselecek. ,Halen SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde en y\u00fcksek maa\u015f ise 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyor. ,Bu maa\u015f da zam oran\u0131 y\u00fczde 5.5 \u00e7\u0131karsa 4 bin 731 lira 72 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Maa\u015fta 250 lira art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fecek. ,Emekliye y\u0131lda 2 kez ikramiye \u00f6denmesini, imar bar\u0131\u015f\u0131, vergi, ceza ve prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 i\u00e7eren yasa tasar\u0131s\u0131 Meclis\u2019ten ge\u00e7ti. ,Buna g\u00f6re emekli ve maluller bin liray\u0131 dini bayramlar \u00f6ncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oran\u0131nda \u00f6deme olacak. \u0130kramiyede kesinti-haciz yap\u0131lamayacak.