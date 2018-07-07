Maaşlara 3 ayrı zam!

Temmuzda 3 ayr\u0131 zam geldi,Y\u00fczde 3.5 zam ve 5.17 enflasyon fark\u0131 alan memurlara \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc zam aile yard\u0131m\u0131ndan geldi. ,2 \u00e7ocuk paras\u0131 ayl\u0131k 369 lira oldu.\r\n\r\n,Temmuz ay\u0131 ile birlikte memurlar i\u00e7in \u00fc\u00e7 ayr\u0131 art\u0131\u015f ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Maa\u015flara y\u00fczde 3.5 zam alan memurlar\u0131n enflasyon fark\u0131 da y\u00fczde 5.17 oldu. Memurlar\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc zamlar\u0131 ise her ay ald\u0131klar\u0131 aile yard\u0131mlar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,Memurlar\u0131n temmuz zamm\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l yap\u0131lan toplu s\u00f6zle\u015fmede y\u00fczde 3.5 olarak belirlenmi\u015fti. Ayr\u0131ca bu y\u0131l\u0131n ilk 4 ayl\u0131k d\u00f6neminde enflasyon y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa, enflasyon fark\u0131 verilece\u011fi de karara ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 9.17 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n \r\n,Yani memurlar i\u00e7in y\u00fczde 5.17'lik fark olu\u015ftu. Maa\u015flara \u00f6nce 3.5'lik zam uyguland\u0131ktan sonra 5.17'lik fark da eklendi. B\u00f6ylece en d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 3 bin 133 liraya y\u00fckseldi.\r\n \r\n,Memurlar i\u00e7in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc art\u0131\u015f ise e\u015f ve \u00e7ocuk yard\u0131mlar\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti. 6 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck 2 \u00e7ocu\u011fu olan bir memurun ayl\u0131k \u00f6dene\u011fi 369.63 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n \r\n,Toplu s\u00f6zle\u015fmede belirlenen yeni katsay\u0131 rakamlar\u0131na g\u00f6re memurlar\u0131n alacaklar\u0131 aile yard\u0131mlar\u0131n\u0131 hesaplad\u0131k. H\u00e2len memurlara \u00e7al\u0131\u015fmayan e\u015fleri i\u00e7in 231.64 lira \u00f6deniyor. \u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 54.28, Alt\u0131 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 27.14 lira olarak uygulan\u0131yor.\r\n \r\n,Temmuz zamm\u0131 y\u00fczde 3.5 + 5.17 olunca e\u015f yard\u0131m\u0131 231.64 liradan 251.68 liraya y\u00fckseldi. \u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 27.14 liradan 29.49 liraya ula\u015ft\u0131. 0-6 ya\u015f aras\u0131 2 \u00e7ocu\u011fu olan memura ayl\u0131k 340.20 lira \u00f6denirken, bu tutar 369.63 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n \r\n,Toplu s\u00f6zle\u015fmede engelli \u00e7ocuklar\u0131 olan memurlar i\u00e7in de avantaj getirilmi\u015fti. Buna g\u00f6re \u00e7ocuklar i\u00e7in verilen aile yard\u0131m\u0131 \u00f6dene\u011fi, en az y\u00fczde 40, engelli olan \u00e7ocuklar i\u00e7in y\u00fczde 50 art\u0131r\u0131ml\u0131 olarak \u00f6denecek.\r\n \r\n,Y\u0131lba\u015f\u0131nda y\u00fczde 5.69 zam alan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin k\u00fcm\u00fclatif zamm\u0131 temmuz art\u0131\u015f\u0131yla birlikte 6 ayl\u0131k y\u00fczde 15.38, memur ve memur emeklilerinin ise y\u00fczde 14.83 oldu. Enflasyon ise 9.17 \u00e7\u0131kt\u0131. Y\u0131lba\u015f\u0131 \u00f6ncesinde maa\u015f\u0131 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin \u00fccretindeki de\u011fi\u015fim \u015fu \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n \r\n,* Ocak 2018'de maa\u015f\u0131; 1000 X % 5.69 = 1.056,90 TL oldu.\r\n,* Temmuz 2018 tarihinde ise gelen zamla maa\u015f\u0131; 1.056,90 X % 9.17 = 1.153,81 TL' ye ula\u015ft\u0131.\r\n,* Maa\u015f\u0131ndaki art\u0131\u015f b\u00f6ylece % 15.38 oran\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n* Ayn\u0131 d\u00f6nemde 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 9.17 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,* Buna g\u00f6re 1.000 liran\u0131n sat\u0131n alma g\u00fcc\u00fc 908.3 liraya geriledi.\r\n* 1.000 lira maa\u015f\u0131 olan emekli 91.7 lira fazla harcarken geliri 153.81 lira artt\u0131.\r\n,* Aral\u0131kta 1.000 lira alan memur emeklisinin geliri ise 148.30 lira artt\u0131. (Sabah)