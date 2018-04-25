Maaşlara 400 lira iyileştirme yapıldı

Maa\u015flara 400 lira iyile\u015ftirme yap\u0131ld\u0131,.,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman erba\u015f maa\u015flar\u0131nda iyile\u015ftirme yap\u0131ld\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, 2018 Y\u0131l\u0131 Yan \u00d6deme Kararnamesi 18 Nisan'da onayland\u0131. ,Buna g\u00f6re, \u00f6zl\u00fck haklar\u0131n\u0131 T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri Kanununa g\u00f6re alan subay, astsubay ve uzman erba\u015flar\u0131n maa\u015flar\u0131nda 1 Ocak 2018'den ge\u00e7erli olmak \u00fczere ayl\u0131k net 400 lira iyile\u015ftirme yap\u0131ld\u0131. ,\u00d6te yandan may\u0131n arama ve temizleme timlerinde g\u00f6rev yapanlarla komando, SAT\/SAS gibi personelle ilgili de \u00e7e\u015fitli konularda iyile\u015ftirmelerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.