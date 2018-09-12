Maaşlara yüzde 30 zam müjdesi!

T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 pilotlar\u0131na zam yapmaya haz\u0131rlan\u0131yor. T\u00fcrkiye Sivil Havac\u0131l\u0131k Sendikas\u0131 (Hava \u0130\u015f) \u00fcyelerine bir duyuru g\u00f6ndererek zam teklifini bildirdi.,Havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc son d\u00f6nemde, sadece \u00fclkemizde de\u011fil, global bir sorun olarak, Asya ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm d\u00fcnyada, u\u00e7ak edinimleri, filo modernizasyonlar\u0131 ve sekt\u00f6r\u00fcn h\u0131zl\u0131 b\u00fcy\u00fcmesi gibi nedenlerle, pilot ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layamamakta, pilot \u00fcyelerimize transfer teklifleri gelmektedir. E\u011fer pilot \u00fcyelerimiz kaybedilirse ve u\u00e7aklar yerde kalmaya ba\u015flarsa, ba\u015fta \u00fclkemiz olmak \u00fczere her birimdeki Sendika \u00fcyelerimiz do\u011frudan olumsuz etkilenecek ve silsile halinde maddi sorunlar birbirini takip edecektir. Pilot ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak g\u00f6revimiz olmamakla birlikte, \u00fcyelerimizi kaybetmeyerek maddi manevi olas\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lardan korumak asl\u00ee vazifelerimizdendir. Sendikam\u0131z, t\u00fcm \u00fcyelerimiz ve \u00fcyelikten ayr\u0131lan t\u00fcm Ortakl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, ya\u015fanmas\u0131 muhtemel maddi-manevi zorluklar kar\u015f\u0131s\u0131nda, her zaman oldu\u011fu gibi, bu s\u0131k\u0131nt\u0131y\u0131 da bertaraf edebilmek i\u00e7in Milli bir duru\u015f sergilemek ve birlik olmak durumundad\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu s\u0131k\u0131nt\u0131 sadece pilot \u00fcyelerimizi de\u011fil, hem t\u00fcm \u00fcyelerimizi hem de \u00dclkemizi olumsuz etkileyecektir. ,Hava-\u0130\u015f \u00fcyelerine yollad\u0131\u011f\u0131 mektupta, Sendikam\u0131z, THY Y\u00f6netim Kurulu'nun taraf\u0131m\u0131za g\u00f6nderdi\u011fi pilotlara ili\u015fkin maa\u015f zam teklifini, olumlu kar\u015f\u0131lamaktad\u0131r dedi. Hava \u0130\u015ften edinilen bilgilere g\u00f6re, yaz\u0131l\u0131 bildirimde belirtilmeyen zam oran\u0131 yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30 d\u00fczeyinde olacak. T\u00fcrk Hava Yollar\u0131'nda 30 Haziran itibar\u0131yla toplam 4 bin 574 pilot ve pilot aday\u0131 bulunuyor.,Hava-\u0130\u015fin \u00fcyelerine yapt\u0131\u011f\u0131 bildirimde dikkat \u00e7eken ifadeler \u015f\u00f6yle:,Bu sebeple, Sendikam\u0131z, THY Y\u00f6netim Kurulu'nun taraf\u0131m\u0131za g\u00f6nderdi\u011fi pilotlara ili\u015fkin maa\u015f zam teklifini, olumlu kar\u015f\u0131lamaktad\u0131r. Pilot \u00fcyelerimiz i\u00e7in yap\u0131lan bu iyile\u015ftirme zamm\u0131, kesinlikle onlar\u0131 di\u011fer \u00fcyelerimizden \u00fcst\u00fcn veya ayr\u0131cal\u0131kl\u0131 olduklar\u0131ndan de\u011fil, sadece pilot \u00fcyelerimizin kayb\u0131n\u0131 engelleyebilmek ad\u0131na yap\u0131lan bir iyile\u015ftirmedir. Sendikam\u0131z nazar\u0131nda hi\u00e7bir \u00fcyemizin, di\u011fer bir \u00fcyemize \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc veya farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131 s\u00f6z konusu de\u011fildir.