Maaşlara zam geliyor.

Maa\u015flara zam geliyor.,Y\u00fczler g\u00fclecek.,Se\u00e7im \u00f6ncesi verilen vaatler tek tek yerine getiriliyor.,Se\u00e7imlerin ard\u0131ndan g\u00f6zler, hem \u00e7al\u0131\u015fan hem de emekli polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idarecilerin ek g\u00f6sterge art\u0131\u015f\u0131na \u00e7evrildi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve di\u011fer idarecilerin emeklilik ek g\u00f6stergelerinin 3600'e \u00e7\u0131kar\u0131laca\u011f\u0131 m\u00fcjdesi hayata ge\u00e7iyor.\r\n\r\n,K\u0131sa s\u00fcrede d\u00fczenlemenin yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nD\u00fczenleme ile s\u00f6z konusu mesleklerde g\u00f6rev yapanlar\u0131n emeklilik ek g\u00f6stergeleri 3600'e \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Daha \u00f6nce bu g\u00f6revlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. E\u011fer emekli vefat emi\u015fse, maa\u015f\u0131n\u0131 alan e\u015f ve \u00e7ocuklar\u0131 bu imkandan faydalanacak.\r\n\r\n,Yap\u0131lacak d\u00fczenleme yakla\u015f\u0131k 1.5 milyon memur ve memur emeklisinin gelirini art\u0131racak. Ek g\u00f6stergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131yla birlikte polis, \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve \u015fube m\u00fcd\u00fcrlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maa\u015flar\u0131 ciddi oranda y\u00fckselecek.\r\n,\r\nBirinci dereceden 30 y\u0131ll\u0131k polis emeklisinin ayl\u0131\u011f\u0131 637 lira artacak. \u0130kramiyesi de fiili hizmet zamm\u0131 ile birlikte 27 bin lira y\u00fckselecek.\r\n\r\n25 y\u0131ll\u0131k polis emeklisinde ise art\u0131\u015flar maa\u015fta 592, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 y\u0131ll\u0131k emekli \u00f6\u011fretmen, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idarecilerin emekli ayl\u0131klar\u0131 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 y\u0131ll\u0131kta ise maa\u015f\u0131 533, ikramiye 17 bin 97 lira artacak..