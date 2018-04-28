Maaşlara zam geliyor.

.,Temmuz ay\u0131nda milyonlarca ki\u015finin geliri artacak. Memurdan ya\u015fl\u0131lara, evde yak\u0131n\u0131na bakandan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisine, t\u00fcm kesimlerin kazanc\u0131 y\u00fckselecek.\r\n,Ayr\u0131ca ilk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa enflasyon fark\u0131 da maa\u015flara yans\u0131t\u0131lacak. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra her ay \u00f6denen maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131ndaki ek \u00f6deme de yeni ayl\u0131k \u00fczerinden hesaplanacak.\r\n,Ayr\u0131ca memurlara her ay \u00f6denen aile yard\u0131m\u0131 da artacak. 2018 Y\u0131l\u0131 Program\u0131'na g\u00f6re, memur maa\u015flar\u0131na temmuzda y\u00fczde 3.5 zam ve y\u00fczde 0.02 enflasyon fark\u0131 yans\u0131t\u0131laca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n,Sosyal g\u00fcvencesi olmayan ve geliri d\u00fc\u015f\u00fck olanlara \u00f6denen 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 da temmuzda artacak.\r\n,Ayl\u0131k bin 85 lira olan \u00f6deme, y\u00fczde 3.52'lik zam tahminine g\u00f6re bin 123 liraya ula\u015facak. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisine temmuzda ilk 6 ayl\u0131k enflasyon oran\u0131nda zam yap\u0131lacak.\r\n,2018 Y\u0131l\u0131 Program\u0131'nda, zamm\u0131n y\u00fczde 4.02 olabilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fc yer al\u0131yor. E\u011fer y\u00fczde 4.02'lik zam tahmini ger\u00e7ekle\u015firse en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde en y\u00fcksek maa\u015f olan 4 bin 481 lira 26 kuru\u015f ise 4 bin 661 lira 40 kuru\u015fa y\u00fckselecek. Ayr\u0131ca temmuzda maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, her ay \u00f6denen ek \u00f6deme de y\u00fckselecek. (G\u00fcne\u015f),Memur emeklilerine enflasyona ba\u011fl\u0131 fark, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine ise maa\u015f ve ek \u00f6deme zamm\u0131 verilecek. Ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131yla evde yak\u0131nlar\u0131na bakanlar\u0131n geliri de artacak\r\n,Memur temmuzda 3 zam alacak. Maa\u015flara temmuzda toplu s\u00f6zle\u015fme kapsam\u0131nda y\u00fczde 3.5 zam yap\u0131lacak. Y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda T\u00dcFE y\u00fczde 4'\u00fc a\u015farsa enflasyon fark\u0131 da verilecek.\r\n,Bu tahmin ger\u00e7ekle\u015firse, e\u015f yard\u0131m\u0131 da 231.64 liradan 239.79 liraya y\u00fckselecek. \u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 54.28 liradan 56.20 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 27.14 liradan 28.10 liraya ula\u015facak. 0-6 ya\u015f aras\u0131 2 \u00e7ocu\u011fu olanlara \u00f6denen 340 lira, 352 liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n,Y\u00fczde 3.52'lik memur zamm\u0131 tahminine g\u00f6re, 3 ayl\u0131k \u00f6deme 825 liraya \u00e7\u0131kacak. Evde ya\u015fl\u0131 ve engelli yak\u0131n\u0131na bakanlara sa\u011flanan destek tutar\u0131 da temmuzda memur zamm\u0131yla artacak.\r\n,Maa\u015flara zam geliyor.