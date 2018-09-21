Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasında karar çıktı

\u015eark\u0131c\u0131 Mabel Matiz hakk\u0131nda, 'Ya Bu \u0130\u015fler Ne' adl\u0131 klibinde FET\u00d6 propagandas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmada karar verildi.,\u015eark\u0131c\u0131 Mabel Matiz hakk\u0131nda, 'Ya Bu \u0130\u015fler Ne' adl\u0131 klibinde FET\u00d6 propagandas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmada savc\u0131l\u0131ktan karar \u00e7\u0131kt\u0131.,Mabel Matiz olarak tan\u0131nan \u015fark\u0131c\u0131 Fatih Karaca hakk\u0131nda, 'Ya Bu \u0130\u015fler Ne' isimli \u015fark\u0131s\u0131nda 1 dolar kullanarak FET\u00d6'ye destek verdi\u011fi iddias\u0131yla 'ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapmak' su\u00e7undan y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma tamamland\u0131.,Soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 Bas\u0131n Su\u00e7lar\u0131 Soru\u015fturma B\u00fcrosu, ge\u00e7en g\u00fcnlerde '\u015f\u00fcpheli' s\u0131fat\u0131yla ifadesi al\u0131nan Matiz hakk\u0131nda takipsizlik karar\u0131 verdi.,Sosyal medyada da b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131ran soru\u015fturmada takipsizlik karar\u0131 verildi.,Matiz'in, Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn simgelerinden olan 1 Dolar\u0131 s\u00f6z konusu klipte kullan\u0131p, FET\u00d6'c\u00fclere destek verdi\u011fini iddia eden bir vatanda\u015f\u0131n \u015fikayeti sonucu soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.