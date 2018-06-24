Maç bitti, ölüm tehditleri yağdı

Almanya'ya son dakika gol\u00fc ile yenilen \u0130sve\u00e7li futbolcuya \u00f6l\u00fcm tehditleri ya\u011fd\u0131.,Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan sosyal medyada en \u00e7ok konu\u015fulan konulardan biri Jimmy Durmaz'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 fauld\u00fc.\r\n,Rusya'da devam eden 2018 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131'ndaki F Grubu ikinci ma\u00e7\u0131nda Almanya, \u0130sve\u00e7'i Tony Kroos'un 90 art\u0131 5'te att\u0131\u011f\u0131 frikik gol\u00fcyle 2-1 ma\u011flup etti.,Frikik faul\u00fcne neden olan \u0130sve\u00e7'in 34 ya\u015f\u0131ndaki futbolcusu Jimmy Durmaz, ma\u00e7 sonras\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan adeta lin\u00e7 edildi. Aftonbladet gazetesinin haberine g\u00f6re, Durmaz'\u0131n Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafa \u0131rk\u00e7\u0131 s\u00f6ylem ve \u00f6l\u00fcm tehditleri i\u00e7eren 3 bine yak\u0131n yorum yap\u0131ld\u0131.,rk\u00e7\u0131 s\u00f6ylemler i\u00e7eren yorumlara en b\u00fcy\u00fck tepki, Durmaz'\u0131n tak\u0131m arkada\u015flar\u0131ndan geldi. \u0130sve\u00e7'in forvet oyuncusu John Guidetti, Durmaz'a sahip \u00e7\u0131karak, ''Durmaz'a yap\u0131lan yorumlar aptalca. Sahada bulundu\u011fu s\u00fcre i\u00e7inde en iyisini yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u015eans\u0131z bir friki\u011fe neden oldu, o frikik de dramatik bir \u015fekilde gol oldu.'' de\u011ferlendirmesinde bulundu. ,\u0130sve\u00e7'in y\u0131ld\u0131z oyuncular\u0131ndan Albin Ekdal da futbolcular\u0131n ma\u00e7lar\u0131 tak\u0131m olarak kazan\u0131p kaybettiklerini dile getirerek, tak\u0131m arkada\u015f\u0131n\u0131n su\u00e7lanmas\u0131na anlam veremedi\u011fini kaydetti.,Jimmy Durmaz ise her zaman nefret s\u00f6ylemiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, kendisine destek veren tak\u0131m arkada\u015flar\u0131na te\u015fekk\u00fcr etti. \r\n,Yorumlara kulak asmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Durmaz, "Bu t\u00fcr sald\u0131r\u0131lara al\u0131\u015fk\u0131n\u0131m \u00e7\u00fcnk\u00fc hayat\u0131m boyunca bu t\u00fcr yorumlara maruz kald\u0131m. \u00d6nemli olan tak\u0131m\u0131m\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131.'' ifadelerini kulland\u0131.\r\n